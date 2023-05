Sanremo Junior, artista ucraina si rifiuta di esibirsi/ “C’è un russo, non canto”

Una giovane concorrente ucraina del Festival di Sanremo Junior, in corso in questi giorni presso il teatro Ariston della nota cittadina ligure, ha deciso di non esibirsi per via della presenza in gara di un artista russo. Il conflitto che da più di 400 giorni imperversa nel territorio ucraino, esplode anche nella Città dei Fiori e la notizia è stata ripresa dalla stampa internazionale, a cominciare dal tabloid britannico Daily Mail. L’evento è dedicato come intuibile agli artisti più giovani sparsi per tutto il mondo; una vera e propria tradizione cittadina al punto che quest’anno si sta celebrando la 24esima edizione della kermesse musicale.

Gli studenti salgono sul palco mettendo in bella mostra le proprie arti fra musica, cinema, moda, danza, teatro, cinema e ginnastica, portando le culture presenti nei vari Paesi. Quest’anno però si è verificato un momento di “tensione” a Sanremo Junior seguito della partecipazione della Russia alle finali che sono scattate il 3 maggio scorso e che si concluderanno domani, sabato 6 maggio 2023 all’Ariston. Una partecipazione che è stata un po’ indigesta ad un’artista ucraina che ieri, dopo essere stata presentata, ha sceso le scale, è salita sul palco, ed ha letto un messaggio in cui spiegava chiaramente di non volersi esibire.

SANREMO JUNIOR, 13ENNE UCRAINA: “HO SAPUTO CHE C’E’ UN RUSSO…”

Si tratta di una 13enne cantante che ha fatto sapere pubblicamente: “Ho saputo che c’è un concorrente russo, mi dispiace ma non posso esibirmi”. Parole proferite dinanzi al vice sindaco di Sanremo, Costanza Pireri, nonché all’assessore al Turismo Giuseppe Faraldi e ai ragazzi delle scuole che stavano assistendo alla stessa esibizione.

Sanremo, come ben nota, è sempre stata una città vicina alla galassia russa, ma da più di un anno a questa parte è amica del popolo ucraino che sta scappando dai territori devastati dai bombardamenti di Mosca: la giovane ha preferito rinunciare alla propria arte, in nome della lotta del proprio popolo.

13-year-old Ukrainian singer Sofia Samolyuk refused to share the stage with a Russian at the Sanremo Junior festival. #StopRussianAggression #StandWithUkraine pic.twitter.com/S1D7j49a1l — UkraineWorld (@ukraine_world) May 4, 2023













