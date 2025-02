Dati, percentuali, pareri e riflessioni: tutto finisce nel calderone di un possibile pronostico Sanremo Nuove Proposte 2025 nel tentativo di ‘anticipare’ il vincitore del circuito ‘Nuove Proposte’ dedicato appunto ai giovani cantanti emergenti della scena italiana. Dopo un percorso di alcune settimane il cerchio si è ridotto a soli quattro artisti: questa sera – 12 febbraio 2025 – al via le semifinali con sfide a coppie che decreteranno le due canzoni – e cantanti – che andranno a fronteggiarsi per l’ultimo atto: la finale di Sanremo Nuove Proposte 2025, prevista per domani 13 febbraio 2025.

Chi sono Vale Lp e Lil Jolie, Sanremo Nuove Proposte/ "Siamo ragazze di provincia abituate a perdere"

Ma chi sarà il vincitore di Sanremo Nuove Proposte 2025? Il pronostico non può che partire da due aspetti rilevanti e tangenti: seguito musicale e affetto del web. Per il primo aspetto, tutti e quattro i giovani cantanti in gara – in realtà 5 – partono da una base piuttosto forte. Il recap a questo punto è doveroso: Alex Wyse con ‘Rockstar’, Settembre con ‘Vertebre’, Vale Lp e Lil Jolie con ‘Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore’ e Maria Tomba con ‘Goodbye’.

VINCITORI SANREMO GIOVANI 2024: CHI SONO?/ Passano Maria Tomba, Settembre, Alex, Lil Jolie e Vale LP

Vincitore Sanremo Nuove Proposte 2025, pronostico: Settembre e Alex Wyse col vento in poppa, ma…

Tornando al pronostico Sanremo Nuove Proposte 2025 e chi sarà il vincitore il mondo dei social non può essere ignorato dato che nel merito del regolamento in vigore per le votazioni, il televoto pesa al 34%. In questo caso, Settembre e Alex Wyse sono forse i più forti e consapevoli. Entrambi reduci da un talent – X Factor e Amici – così come Lil Jolie – in coppia con Vale Lp – che a sua volta può contare su una buona fanbase ma forse leggermente meno florida rispetto a quella dei cantanti precedentemente citati. ‘Outsider’ Maria Tomba; a prescindere dal seguito e dal supporto del web, la sua freschezza – unita a talento e originalità – può far breccia nel giudizio delle radio e della stampa che, rispettivamente, pesano per il 33% nel merito del voto.

Chi è Mew con "Oh my God" a Sanremo Giovani/ Lotta interiore contro il dolore

Dunque, si gioca a carte scoperte: il pronostico Sanremo Nuove Proposte 2025è scandito dall’incertezza e provare a determinare un possibile vincitore è tutt’altro che semplice. Stando a quanto detto in precedenza, probabile che Settembre ed Alex Wyse partano con una marcia – non solo per supporto ma anche per valore della canzone in gara – ma non sono poi così lontane Maria Tomba e Vale Lp con Lil Jolie. Un aspetto che può cambiare le carte in tavola sarà l’assegnazione delle coppie che si sfideranno questa sera – 12 febbraio 2025.