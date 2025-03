La Rai corre ai ripari per salvaguardare il Festival di Sanremo. Pochi giorni fa, il Comune di Sanremo ha lanciato un bando per scegliere a chi destinare l’organizzazione della kermesse musicale per i prossimi tre anni. Sebbene il Consiglio di Stato non si sia ancora pronunciato in via definitiva sul ricorso della Rai contro la sentenza del TAR della Liguria, l’amministrazione comunale ha scelto di proseguire con il proprio ‘piano’, aprendo la possibilità anche ad altre emittenti di assumere la gestione dell’evento più importante dello spettacolo italiano. In attesa della delibera, allora, i vertici Rai hanno scelto di attuare subito una strategia alternativa.

Stando a quanto riportato da Adnkronos, i piani alti della Tv di Stato starebbero valutando l’idea di creare un nuovo Festival, ribattezzandolo Festival della Musica Italiana anziché Festival della Canzone Italiana. Pur mantenendo la stessa essenza della competizione canora, l’evento avrebbe alcune caratteristiche differenti. La Rai, infatti, in qualità di membro dell’EBU (ovvero l’Unione europea di radiodiffusione), rimane legata all’Eurovision Song Contest, il che significa che potrebbe ancora selezionare il rappresentante italiano per la competizione europea.

Sanremo cambia città e nome: la strategia della Rai per salvare il Festival

A questo punto, quale potrebbe essere la nuova città ospitante del Festival della ‘Musica’ Italiana? Sempre secondo Adnkronos, si starebbe valutando l’ipotesi di spostare l’evento a Torino. Com’è noto, il capoluogo del Piemonte ha accolto l’Eurovision Song Contest nel 2022, l’anno successivo della vittoria dei Maneskin. Dopo il successo di quell’edizione, la Rai starebbe pensando di puntare ancora una volta sulla città piemontese che, per una settimana all’anno, potrebbe trasformarsi nel fulcro dell’intero mondo dello spettacolo italiano.

Ad ogni modo, questa rimane comunque l’ultima spiaggia per la Tv di Stato. Il principale obiettivo della Rai, infatti, rimane quello di mantenere il Festival a Sanremo, così da non spezzare una tradizione così importante e cara al pubblico italiano. L’Adnkronos, infatti, ha riportato che l’azienda ha intenzione di fare una “convenzione lunga e inattaccabile” con il Comune per riuscire a tenere la kermesse nella città ligure. Effettivamente, la preoccupazione della Rai è comprensibile. Difatti, non è chiaro quale potrebbe essere la reazione dei telespettatori di fronte a un Festival in una nuova location e con un nome diverso, con il rischio concreto di perdere per sempre l’evento nella sua forma storica.