Sanremosol, gran galà con Novella 2000/ Ospiti Guenda Goria, Mirko Gancitano, Pago e…

Il Gran Galà SanremoSol e Novella 2000 è stato uno degli eventi, durante la settimana del Festival, di maggior rilievo degli ultimi anni. Una serata dedicata alla premiazione dei più grandi protagonisti dello spettacolo e non solo. Tante le esibizioni che si sono alternate sul palco e un menù stellato e un parterre d’eccezione hanno caratterizzato l’evento. Ad accogliere i numerosi ospiti sono stati i due padroni di casa: Giuseppe Grande, direttore artistico di SanremoSol, e Roberto Alessi, direttore di Novella 2000. Gli organizzatori della serata, invece, sono stati Paolo Chiparo e Fabio Scarpati, della Stars Management.

L’evento è stato magistralmente condotto da Beppe Convertini, che ha premiato sul palco i vincitori delle varie categorie in gara. Tantissime le istituzioni presenti: c’erano il direttore di Rai 1, Stefano Coletta, il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, la consigliera comunale di Corleto Perticara, Francesca Lombardi (premio speciale alle amministrazioni comunali per le iniziative pubbliche) e Giuseppe Faraldi, assessore al Turismo del Comune di Sanremo. Fra gli ospiti, si segnalano la showgirl, cantante e giornalista Jo Squillo, gli artisti Moreno e Paolo Vallesi, il maestro Fio Zanotti, i critici musicali Mario Bartoletti e Dario Salvatori, il presidente della Nazionale cantanti, Gianluca Pecchini, il direttore artistico di Radio Italia, Tony Vandoni, e Radio101 con Fernando Proce.

GRAN GALÀ SANREMOSOL: I NOMI DEI PREMIATI

Al gran galà di Sanremosol, Francesco Drosi vince il premio miglior cantautore, mentre l’attore e musicista Umberto Smaila ha ricevuto il riconoscimento come miglior showman. Oltre a ritirare i loro premi sul palco, successivamente si sono esibiti Pago, Dj Molella e Biagio D’Anelli. Il giovane cantante Lollo G è stato premiato per aver vinto la categoria rapper, mentre il trio femminile La Dolce Vita ha ritirato il premio per l’interpretazione di “Quando, quando, quando”.

Presenti anche Maria Giovanna Elmi, Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda Goria con il fidanzato Mirko Gancitano. Melanie Francesca, invece, è stata insignita del premio “Letteratura e musica, testi che come sinfonie musicali curano l’anima”. Tra i premiati, sul palco anche Luana Ravegnini, il chirurgo estetico dei vip Giacomo Urtis, Jasmine Lo Bianco. Giulia Del Vecchio ha conquistato il premio speciale dedicato alle donne imprenditrici. Riconoscimenti ad Alda D’Eusanio, Maria Giovanna Elmi, Gianluca Pecchini, Giuseppe Pierro, Claudia Peroni (giornalista) e la cantante Melyssa Fanton (premio categoria esordienti consegnatogli della bravissima presentatrice Vittoria Castagnotto). Si ringrazia, infine, chi ha permesso tutto questo: Victory Morgana Bay, Admaiora, Celebrety Beathy, Cascina Chicco (premiato il dottore Enrico Faccenda), My Lamination Corina Maleca (premio speciale dedicato alle aziende), Alessandro Pira, Risparmio Casa, Marco Cassara con la moglie Elisa.

