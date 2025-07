A Freedom si parlerà di Sansepolcro, affascinante cittadina in provincia di Arezzo: la storia della Resurrezione e del capitano Clarke

Le telecamere di Freedom si recheranno questa sera presso la città di Sansepolcro, comune della provincia di Arezzo, che alle spalle ha una storia decisamente affascinante che merita la nostra e la vostra attenzione. Di fatto fu saldata dai bombardamenti dal capitano Anthony Clarke, facente parte dell’esercito britannico.

Montagna Spaccata di Gaeta, cos'è?/ Dai pirati saraceni alla cappella sospesa, fra miti e leggende

Quando nel 1944, verso la fine della Seconda Guerra Mondiale, gli Alleati stavano cercando di stanare le truppe nazifasciste, diedero vita a dei bombardamenti pesanti. Sansepolcro fu in qualche modo risparmiato da Clarke visto che in quella cittadina toscana si custodiva il quadro di Cristo la Resurrezione, capolavoro indiscusso di Piero della Francesca, considerato da molti “la più grande pittura al mondo”.

Don Lurio, chi è: da New York all'Italia/ L'enorme successo in Rai e la morte nel 2003

Lo stesso Clarke racconta l’accaduto in un diario, spiegando che se avesse continuato a sparare avrebbe potuto sicuramente danneggiare la stessa opera d’arte, di conseguenza “feci cessare il fuoco”. Fu proprio quel capitano dell’esercito della Gran Bretagna a definire la Resurezione di Sansepolcro come la “più grande opera al mondo” e di fronte a cotanta magnificenza decise di arrendersi, deponendo le armi. Fu un’azione non da poco visto che, rifiutando gli ordini rischiò la Corte Marziale, ma alla fine riuscì comunque a giustificare il suo “disappunto”, spiegando che in quella zona non vi fossero nemici.

Chi è Aleksej Navalny, attivista russo/ La morte nel 2024: la moglie Yulia nuova leader dell'opposizione?

SANSEPOLCRO: ECCO COSA FECE IL CAPITANO CLARKE

Secondo la leggenda Anthony Clarke rimase un giorno intero a contemplare la Resurrezione, ad ammirare il Cristo di Sansepolcro che risorge con ai suoi piedi i soldati romani addormentati. Alla base del quadro vi è anche Piero della Francesca, mentre tocca il vessillo, quasi ad indicare un contatto perpetuo fra lo stesso artista e l’aldilà, visto che in quel momento Gesù è in fase di Resurrezione.

Nel contempo si tratta di un’opera che rappresenta l’elevazione della figura del Cristo e il crollo dell’umanità, rappresentato dai quattro soldati addormentati che non si accorgo “dell’uscita” del Signore dal Sepolcro. Di questo e di molto altro ancora si parlerà questa sera a Freedom, con Roberto Giacobbo pronto a svelare tutti i segreti di questa straordinaria opera ma anche dell’affascinante storia di Sansepolcro.