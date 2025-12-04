Santa Barbara protegge le persone dai fulmini ed è Patrona dei Vigili del fuoco, ma anche di altre professioni pericolose: minatori, artificieri e marinai

Santa Barbara, il martirio perpetrato dal suo stesso padre

Dichiarata Patrona dei Vigili del fuoco e protettrice dai fulmini, Santa Barbara è ricordata il 4 dicembre. Barbara nacque a Izmit, in Turchia, in passato nota come Nicomedia: suo padre era Dioscoro, uno dei più feroci dei persecutori dei cristiani, peraltro geloso della straordinaria bellezza della figlia, tanto da tenerla spesso reclusa in una torre.

Auguri San Francesco Saverio oggi, 3 dicembre 2025/ Frasi e immagini per i vostri messaggi WhatsApp

Barbara fu istruita nelle lettere, ma non passò molto tempo prima che la fanciulla conobbe la storia della cristianità: ne rimase così colpita e affascinata che riuscì a farsi anche battezzare. La giovane, inoltre, desiderosa di ricordare e contemplare il mistero della Santissima Trinità, volle ricavare dal muro della sua camera una terza finestra, affinché la luce divina potesse avvolgerla meglio.

San Francesco Saverio, 3 dicembre 2025/ Oggi si ricorda il sacerdote spagnolo che evangelizzò le Indie

Suo padre Dioscoro venne ben presto a sapere delle azioni di sua figlia e un giorno la interrogò: Barbara non negò nulla, ma anzi spiegò con ardente amore il mistero della Croce.

Da persecutore dei cristiani, Dioscoro reagì rendendo la torre una vera e propria prigione per Barbara, che però un giorno, per via di una lunga assenza di suo padre, riuscì a scappare. Dopo aver corso nel bosco, la giovane trovò riparo in una capanna, ma un pastore la notò e la riconsegnò a suo padre, che la fece imprigionare e torturare.

Un fulmine uccise il padre che tagliò la testa a sua figlia

Tante furono le umiliazioni che Barbara dovette sopportare: fu addirittura costretta a girare nuda per le vie della città, ma un’improvvisa e miracolosa nube oscura si generò celando la figura della giovane agli occhi altrui.

San Carlo di Gesù, 1 dicembre 2025/ Oggi si ricorda il frate che passò dalla vita militare a quella religiosa

L’agonia per Santa Barbara proseguì: fu avvolta da panni irti di spine che le graffiavano la pelle, poi sempre guarita dal Signore; le furono recisi i seni, colpita a martellate in testa e si tentò più volte di ustionarla, ma le fiamme si spegnevano sempre al contatto con il suo corpo.

Dopo essere stata torturata, Santa Barbara fu condannata a morte, con il suo stesso padre Dioscoro ad attenderla al patibolo: sarà lui a reciderle la testa dal busto con un colpo di spada, ma in quello stesso momento un fulmine calato dal cielo sereno lo incenerì.

Le celebrazioni per Santa Barbara e il Patronato di Rieti

Il 4 dicembre a Scandriglia si celebra Santa Barbara con la santa messa, la processione e la rievocazione storica del martirio della santa. In questa occasione si svolge anche la Sagra della Polenta e della Bruschetta con l’olio, occasione imperdibile per assaggiare le prelibatezze del posto.

A Francavilla di Sicilia “A Fera di Santa Babbura” vede come momento clou la processione della statua del XVIII secolo, posta su una vara fiorita e scortata da fanciulle vestite di bianco con in mano i simboli del martirio. Anche a Paternò la santa è celebrata con processioni, celebrazioni liturgiche, corteo di grossi ceri votivi chiamati varette e spettacoli pirotecnici.

Santa Barbara è patrona di Rieti, dove in occasione della sua festa il 4 dicembre vengono organizzate una processione tra le vie della cittadina laziale e un grazioso mercatino natalizio.

Rieti, cinta da mura medioevali del XIII secolo, si trova nella piana reatina ed è attraversata dal corso del fiume Velino, solcato da un ponte romano degli anni ’30. In Piazza San Rufo si trova una targa che spiega, in 20 lingue differenti, che Rieti è esattamente l’ombelico dell’Italia.

Da antica sede papale, la città conserva il Palazzo Vescovile del 1283 dove soggiornarono alcuni pontefici e oggi sede del Museo Diocesano: l’edificio si trova vicino alla Cattedrale di Santa Maria Assunta, oltre la cui facciata romanica si celano sontuosi interni barocchi.

Non lontano si trova il Palazzo Vincentini del 1589, con gli annessi Giardini pensili del Vignola.

Gli altri Santi del giorno

Oltre a Santa Barbara, si festeggiano il 4 dicembre anche San Giovanni Damasceno, San Cristiano, San Felice di Bologna, San Suairlech, Beata Maria di Pisa, Beato Pietro Pettinaio, San Sola e Beata Caterina degli Angeli.