Santa Beatrice de Silva/ Oggi 17 agosto una Beata amatissima in Portogallo

Santa Beatrice de Silva si celebra come ogni anno il 17 agosto. Si tratta di una figura molto amata in Portogallo e ancora poco conosciuta al di fuori dei suoi confini ma, “colpa” la sua canonizzazione abbastanza recente, i festeggiamenti in suo onore si circoscrivono all’Ordine da lei fondato, le concezioniste francescane. Nel nostro Paese, tuttavia, il 17 agosto hanno luogo diverse feste patronali e tra di esse una delle più folcloristiche e suggestive è quella che si ripete ogni anno nel comune di Montefalco (Perugia) in memoria di Santa Chiara della Croce.

Dopo la celebrazione della messa solenne con il rito dell’offerta dell’olio benedetto per la lampada e la processione delle Lampade, alle 24 tutti gli abitanti e i numerosi visitatori aspettano di assistere l’attesissimo spettacolo pirotecnico. I festeggiamenti proseguono poi il giorno seguente con la tradizionale Fiera di Santa Chiara, allestita lungo la cinta muraria del bellissimo centro storico del paese.

Santa Beatrice de Silva, la vita della Beata

Santa Beatrice de Silva fu canonizzata nel 1976 da papa Paolo VI. Beatrice nacque nel 1424 nella città di Campo Maior (Portogallo) da una famiglia di nobili origini imparentata con i reali, e suo fratello Amadeo fu frate francescano, fondatore dell’Ordine degli Amadeiti. Nel 1447, la giovane fu chiamata come dama di compagnia di Isabella di Castiglia e quando la principessa sposò Giovanni II, Beatrice seguì la regina in Spagna. La bellezza e la virtù della ragazza, tuttavia, attirarono ben presto le attenzioni dei nobili castigliani; questo fatto accese la gelosia di Isabella che la rinchiuse in una cassapanca per tre giorni, mettendo in serio pericolo la sua vita.

Una volta liberata, Beatrice fa voto di castità e si ritira a Toledo presso il monastero delle domenicane. In seguito, la regina Isabella le consegnò un edificio così da poterlo trasformare in un nuovo convento dedicato all’Immacolata e, nel 1489, papa Innocenzo VIII ne concesse la costruzione. Beatrice, purtroppo, non fece in tempo a partecipare alla sua vestizione perché morì poco tempo dopo. Il monastero che lei fece erigere in seguito adottò la regola delle clarisse e diventò la casa delle concezioniste.

Altri Santi e Beati venerati il 17 agosto

Il 17 agosto la Chiesa ricorda la memoria di molti Santi e Beati, tra cui: San Nicolò Politi; Santa Chiara da Montefalco (venerata anche con il nome di Santa Chiara della Croce); Sant’ Anastasio di Terni; San Carlomanno; San Donato da Ripacandida; Sant’Elia; Sant’Eusebio; San Gerone; Santi Michele Kurobioye e Giacomo Kyuhei Gorobioye Tomonaga; Santa Giovanna della Croce; Beato Alberto da Chiatina; Beato Bartolomeo Laurel; Beata Leopoldina Naudet.

