Santa Benedetta di Roma/ Oggi, 6 maggio 2024, si ricorda una delle Patrone di Roma

Il calendario cristiano romano ricorda, nel giorno del 6 maggio di ogni anno, la figura di Santa Benedetta di Roma. Si tratta di una monaca probabilmente vissuta nel corso del VI secolo dopo Cristo e sul conto della quale si hanno pochissime informazioni storiche. Gli unici documenti che fanno riferimento alla sua vita terrena sono degli scritti da parte di Papa Gregorio Magno il quale ne parla come compagna di Santa Galla vissuta all’interno del monastero fondato nei pressi della città di Roma, di cui Santa Benedetta è una delle patrone.

CATTOLICI, SCISMA IN GERMANIA/ Celibato, donne, patriarcato: ecco il piano del clericalismo malato di potere

Santa Benedetta di Roma: una breve vita tutta dedicata a Dio

Le certezze che abbiamo su Santa Benedetta sono poche: sappiamo che aveva origini romane e che la sua vita fu molto breve. Ben presto decise di consacrare la propria esistenza a Dio entrando a far parte del monastero come monaca e quindi facendo voto di castità. Questo monastero si trovava nei pressi della Basilica di San Pietro, nell’attuale territorio della Città del Vaticano.

Renato Zero: “rispetto Dio, sono educato alla curiosità”/ “Se c’è la buona fede il peccato cambia strada”

Per ricostruirne la figura È necessario quindi per riportare alcune delle frasi scritte da papa Gregorio Magno secondo le quali si trattava di una donna di Santità che trascorreva gran parte delle proprie giornate pregando. Era molto obbediente ed osservava spesso e volentieri il digiuno. C’era un rapporto di profonda amicizia e di grande collaborazione con Santa Galla, con quest’ultima che la considerava come una sorta di figlia adottiva. Secondo la tradizione e i racconti tramandati di generazione in generazione Santa Benedetta è morta circa 30 giorni dopo la dipartita di Santa Galla. Dalle ricostruzioni agiografiche è emerso che questa dipartita era già nota la santa in quanto durante un sogno aveva avuto la visione dell’apostolo San Pietro che di fatto glielo aveva predetto. Altra certezza è che il trapasso è avvenuto con estrema serenità come quella che ha contraddistinto tutta la sua vita terrena.

Papa Francesco: “l’amicizia di Gesù è per sempre”/ “Come i veri amici perdona e non ci abbandona mai”

Gli altri Santi del giorno

Il giorno del 6 maggio di ogni anno oltre a ricordare la figura di Santa Benedetta Vergine di Roma, il calendario fa riferimento ad altri personaggi che si sono messi in luce per la loro fede e non solo come nel caso di San Lucio di Cirene che è stato un profeta e un dottore della Chiesa di Antiochia. Inoltre il calendario ci ricorda che il 6 maggio il giorno in cui vengono celebrati San Venerio, San Mariano, San Giacomo, il Beato Edoardo Jones, il Beato Antonio Middleton, San Francesco de Montmorency-Laval, la Beata Maria Caterina di Santa Rosa Troiani, la Beata Anna Rosa Gattorno e il Beato Enrico Kaczorowoski.

Roma, Caput Mundi e Città Eterna, è un luogo magico ricco di storia, culturale e bellezza. È la capitale d’Italia e conta all’interno del suo comune 2.750.000 abitanti su un territorio che si sviluppa in circa 1.287 km quadrati ad un altitudine di 21 metri sul livello del mare. Il terzo comune più popoloso di tutto l’Unione Europea dopo Berlino e Madrid e al suo interno ci sono innumerevoli bellezza architettoniche e artistiche come il Pantheon, il Colosseo, la Fontana di Trevi, i Fori Imperiali, la chiesa di San Giovanni in Laterano, la Basilica di San Pietro, la Basilica di San Paolo fuori le mura, la Basilica di Santa Maria Maggiore, l’Arco di Costantino, il Palazzo di Giustizia, Castel Sant’Angelo, Piazza di Spagna, le terme di Caracalla e tanto altro.











© RIPRODUZIONE RISERVATA