Santa Caterina da Siena/ Santo del giorno oggi, 29 aprile 2024: si festeggia la Patrona di Roma e d’Europa

Tutti gli anni, il 29 aprile, si celebra Santa Caterina da Siena: teologa, mistica, filosofa e Dottore della Chiesa.

È stata proclamata Santa da Papa Pio II nel 1461 e Patrona di Roma nel 1866 da Papa Pio IX. Infine è diventata compatrona d’Italia (insieme a San Francesco d’Assisi) grazie a Papa Pio XII e, nel 1939, compatrona d’Europa per decisione di Papa Giovanni Paolo II nel 1999.

Santo del giorno, la vita di Santa Caterina da Siena: una leader religiosa molto influente in politica

Santa Caterina da Siena è una delle figure spirituali più influenti della storia italiana e della Chiesa cattolica. Nata a Siena nel 1347, come Caterina di Jacopo di Benincasa, era la venticinquesima di ventotto figli e crebbe in una famiglia modesta ma devota. Fin da giovane mostrò un profondo senso di devozione e una fervente passione per la fede. Nonostante la sua giovane età, Caterina aveva una spiccata intelligenza e un profondo senso di comprensione spirituale, tanto che scelse di dedicarsi interamente a Dio e di vivere una vita di preghiera, penitenza e servizio agli altri, ma senza entrare in convento. Caterina si ritirò in solitudine per dedicarsi alla preghiera e alla meditazione, vivendo una vita di ascetismo e contemplazione.

La sua profonda spiritualità e la sua fervente dedizione alla Chiesa cattolica la resero rapidamente una figura rispettata e influente all’interno della comunità religiosa: divenne consigliera spirituale per molte persone, compresi ecclesiastici e dignitari, e le sue lettere e scritti teologici riflettono la sua saggezza, la sua profonda conoscenza delle Scritture e la sua passione per la Riforma della Chiesa.

Caterina è anche nota per il suo impegno nel promuovere la pace e la riconciliazione tra le città-stato italiane e per il suo ruolo nella risoluzione di conflitti politici e religiosi. Nonostante l’aspetto fragile e l’età giovane, Caterina era una donna di grande coraggio e determinazione, e la sua influente voce era ascoltata e rispettata da tutti, dai semplici cittadini ai potenti leader politici. Nel corso della sua vita, sperimentò visioni mistiche e estasi mistiche, che lei attribuiva alla sua intima unione con Dio.

Caterina morì a Roma nel 1380, all’età di soli trentatré anni ma nonostante la sua breve vita, il suo impatto duraturo sulla Chiesa cattolica e sulla spiritualità cristiana è evidente nel suo essere proclamata Dottore della Chiesa, in riconoscimento della sua profonda saggezza teologica e della sua straordinaria dedizione alla fede cristiana.

Santo del giorno, feste e sagre dedicate a Santa Caterina da Siena

Tra le feste e le sagre dedicate a Santa Caterina da Siena annoveriamo:

• la festa della Croce del Tufo di Rocca d’Orcia, vicino a Siena, un tradizionale evento popolare in onore in cui viene portata in processione una croce di tufo, simbolo della spiritualità e della devozione di Santa Caterina.

• La festa di Erbamolle, ad Azzate, provincia di Varese; sono previste due settimane di festa, organizzate dall’l’Associazione Santa Caterina Aps, le prime due settimane di giugno per godere di un clima più caldo, dove vengono offerti buon cibo, eventi musicali, d’artigianato con mercatini attorno alla chiesa dedicata alla Santa.

• Eventi presso l’Eremo di Santa Caterina del Sasso, a Leggiuno, frazione di Laveno Mombello, Varese, dove tutto l’anno è possibile non solo vistare la zona a picco sul Lago Maggiore, ma anche partecipare a manifestazioni barie immersi in un panorama mozzafiato.

• Celebrazioni a Siena, città natale di Santa Caterina, dove la sua memoria è particolarmente viva, vengono organizzate, oltre alle celebrazioni liturgiche, mostre, conferenze, spettacoli teatrali e altri eventi culturali per ricordare e onorare la santa patrona della città.

Siena, la città di Santa Caterina

Siena è un’affascinante città medievale situata in Toscana e conosciuta per il suo ricco patrimonio storico e culturale. Famosa è la sua architettura gotica, come la maestosa Cattedrale di Santa Maria Assunta e la Piazza del Campo, una delle più belle d’Europa e sede del celebre Palio di Siena, tradizionale corsa di cavalli che si svolge due volte all’anno. La città è anche rinomata per la sua ricca tradizione artistica, i suoi deliziosi piatti tipici e i vini pregiati prodotti nelle vicine colline del Chianti. Con le sue strette vie lastricate, le antiche torri e i meravigliosi paesaggi collinari, Siena è una destinazione incantevole che affascina i visitatori di tutto il mondo.

Gli altri Santi del giorno

Il 29 aprile, oltre a Santa Caterina da Siena, si festeggiano anche Sant’Acardo Abate, San Cristino Martire, Sant’Antonio Kim Song-u, catechista e martire, San Tichico Discepolo di San Paolo, San Severo di Napoli Vescovo.











