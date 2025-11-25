Santa Caterina da Siene fu martirizzata nel IV secolo dall'imperatore Massimino: non la ottenne in sposa e così la uccise quando aveva solo diciotto anni

Santa Caterina d’Alessandria, Patrona dei filosofi

Tutti gli anni, il 25 novembre, sia dalla Chiesa Cattolica sia quella Ortodossa celebrano Santa Caterina d’Alessandria. Della santa, martire e vergine le notizie sono pochissime. Secondo la Legenda Aurea del XIII secolo, Caterina era una giovane donna egiziana di bell’aspetto nata presumibilmente nel 287: fu educata alle arti liberali e rimase presto orfana di suo padre, il re Costa.

Molte furono le proposte di matrimonio che Caterina ricevette, ma lei rifiutò perché Dio era in lei: una notte la fanciulla sognò la Vergine Maria che, mettendogli un anello al dito, la dichiarava sposa di Gesù. Caterina è la Patrona dei filosofi (insieme a San Giustino) perché si dilettava nello studio della filosofia.

Il martirio della fede per mano di Massimino

Nell’anno 305 l’imperatore dell’epoca, Massimino Daia decise di omaggiare la sua persona, quale Cesare dell’impero d’Oriente, organizzando una festa ad Alessandria d’Egitto.

La celebrazione era un tripudio di paganesimo e sacrifici animali e persino i cristiani furono costretti ad aderirvi, pur di non rimanere vittime delle persecuzioni.

Caterina raggiunse il palazzo reale ma rifiutò di partecipare a quei riti pagani: la donna, fiera della sua fede, si presentò al cospetto di Massimino Daia e provò a convertirlo al cristianesimo.

Il suo aspetto e la sua loquacità affascinarono l’imperatore, che volle così sposarla: l’uomo provò in tutti i modi a portare Caterina nel suo mondo pagano, ma non vi riuscì.

Persino i retori da lui mandati a convincerla fallirono, convertendosi piuttosto essi stessi al cristianesimo.

Massimino Daia decise allora di condannare Caterina a morte mediante la terrificante ruota del supplizio: quest’ultima però si spezzò a causa di un fulmine non appena Caterina vi fu posata sopra.

L’imperatore allora fece decapitare la donna, dal cui colle non fuoriuscì sangue, bensì latte simbolo di verginità e purezza.

Si narra che gli angeli trasportarono il corpo della povera Caterina sul monte Sinai, dove poi Giustiniano nel VI secolo farà erigere il Monastero della Trasfigurazione, diventato in seguito Monastero di Santa Caterina d’Alessandria.

Le celebrazioni per Santa Caterina d’Alessandria

Santa Caterina d’Alessandria è festeggiata il 25 novembre a Barisciano, in provincia dell’Aquila, con una delle più antiche fiere d’Italia, dove in passato si svolgeva una vera e propria borsa dello zafferano. Oggi non mancano laboratori dedicati agli antichi mestieri e bancarelle.

A Santa Caterina dello Ionio (Catanzaro) la reliquia della santa è esposta alle preghiere dei fedeli nel corso della Tredicina, periodo di 13 giorni ricco di riti e preghiere. In questa occasione si svolge anche la Sagra del Cotto, con il maiale cucinato in ogni salsa servito all’interno dei catoj, antiche cantine scavate nella pietra in passato usate per gli animali.

A Santa Caterina Villarmosa (Caltanissetta) la processione del simulacro della santa avviene tra case con lenzuoli bianchi esposti: segue la Santa Messa, lo spettacolo pirotecnico e li vampi di Santa Caterina (grandi falò accesi dai giovani dei quartieri, che poi si esibiscono in pericolosi salti al grido di “Viva Santa Caterina”).

Santa Caterina d’Alessandria è Patrona di Deruta, paesino umbro della Valle del Tevere al quale si può accedere dalla Porta Sant’Angelo, oltre la quale si trovano le Antiche Fornaci dove venivano cotte le ceramiche, la più importante delle quali è la cinquecentesca Fornace Grazia.

La centrale Piazza dei Consoli ospita il Palazzo dei Consoli del ‘300, sulla cui facciata si distinguono bifore romane e bifore ogivali.

Da vedere assolutamente il Convento Francescano adiacente alla Chiesa di San Francesco, con facciata gotica in arenaria, ma anche il Museo Regionale dedicato all’arte della ceramica con più di 6500 manufatti esposti.

Gli altri Santi del giorno

Si festeggiano il 25 novembre pure Sant’Audenzio di Milano, San Marcolo, Santa Gioconda, Beato Bernoldo di Ottobeuren, San Mosè di Roma, Beata Malcolda Pallio, Santa Basilissa Beata Beatrice di Ornacieu.