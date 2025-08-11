Santa Chiara d'Assisi è una delle donne più amate e note della cristianità. Incarnò il vero spirito della Chiesa, anche grazie al legame con San Francesco

Tutti gli anni, l’11 luglio, la Chiesa omaggia Santa Chiara d’Assisi, una delle figure più luminose e coraggiose del Medioevo cristiano e la più vicina collaboratrice di San Francesco. Conosciamo la sua vita grazie all’agiografia scritta da Tommaso da Celano. È Patrona della televisione e delle telecomunicazioni per un particolare miracolo che la riguarda: scopriamo la sua storia.

Santa Chiara d’Assisi: i veri valori del cristianesimo e una vita dedicata agli ultimi

Santa Chiara d’Assisi, nata nel 1193 o 1194, si chiamava Chiara Scifi.

Proveniente da una nobile famiglia della città di Assisi, in Umbria, crebbe in un contesto di privilegi, educata nella fede cristiana ma immersa nelle contraddizioni di un tempo segnato da guerre tra comuni e nobiltà. La sua vita cambiò radicalmente all’incontro con Francesco d’Assisi.

Affascinata dalla radicalità della sua scelta, Chiara fuggì nottetempo dalla casa paterna la notte della Domenica delle Palme del 1211 o 1212, recandosi alla Porziuncola, dove Francesco l’accolse e le tagliò i capelli come gesto di consacrazione.

Quel gesto segnava l’inizio di una nuova vita: una vita povera, casta, obbediente, fuori dai canoni nobiliari, completamente affidata alla Provvidenza. Dopo un breve soggiorno in diversi monasteri benedettini per sfuggire alla famiglia che voleva farla tornare a casa, Chiara si stabilì con alcune compagne presso San Damiano, piccolo convento alla periferia di Assisi.

Lì fondò l’Ordine delle Sorelle Povere, che poi diventerà noto come Ordine di Santa Chiara, o Clarisse. Santa Chiara fu la prima donna a scrivere una regola propria approvata dalla Chiesa, ispirata direttamente a quella di San Francesco.

Nonostante la vita ritirata, Chiara esercitò un’enorme influenza spirituale, anche sui papi e su altri ordini religiosi. Fu consigliera di vescovi e cardinali, pur rimanendo sempre nella clausura del suo monastero.

Chiara morì l’11 agosto 1253, a 59 anni, dopo aver ricevuto dal Papa l’approvazione definitiva della sua regola appena due giorni prima. Venne canonizzata nel 1255 da Papa Alessandro IV.

Santa Chiara d’Assisi: perché è Patrona della televisione?

Santa Chiara d’Assisi è anche la Patrona della televisione e delle telecomunicazioni. Questo riconoscimento è dovuto a un evento miracoloso raccontato nei Fioretti di San Francesco, dove si narra che, malata e impossibilitata a partecipare alla messa di Natale, Santa Chiara udì miracolosamente i canti e le celebrazioni dalla chiesa di San Francesco, distante da dove si trovava, come se fosse presente di persona. Papa Pio XII riconobbe in questo evento un esempio di come la tecnologia possa superare distanze e unire le persone e per questo, nel 1958, ufficializzò il il Patronato in questione.

Feste e celebrazioni per Santa Chiara d’Assisi

La festa liturgica di Santa Chiara d’Assisi si celebra ogni anno l’11 agosto. Le celebrazioni sono particolarmente solenni nelle comunità francescane, nei monasteri di Clarisse e nelle tante parrocchie che la venerano come patrona. Ad Assisi, le celebrazioni iniziano diversi giorni prima con un triduo di preparazione, che culmina con la messa solenne nella Basilica di Santa Chiara.

In Umbria e in altre regioni italiane, la festa di Santa Chiara è anche accompagnata da eventi popolari, sagre, e iniziative di beneficenza in suo nome. A San Severo (FG), dove le Clarisse sono presenti dal XVII secolo, si tengono processioni e una sagra con cibi tradizionali pugliesi. A Napoli, nel monastero di Santa Chiara, si celebra una messa e si espone una reliquia della santa.

In molte comunità religiose femminili, soprattutto nei monasteri di clausura, l’11 agosto è un giorno di festa interna. Nel mondo, Santa Chiara è festeggiata in tutti i continenti.

Assisi, in Umbria, non è solo la città natale di San Francesco, ma anche quella di Santa Chiara, che qui visse tutta la sua vita e vi fondò la prima comunità. Il legame tra la santa e la città è fortissimo e inscindibile. Il monastero di San Damiano, situato appena fuori dalle mura medievali, è il luogo dove Chiara visse per oltre 40 anni in preghiera, silenzio e fraternità.

Ancora oggi è possibile visitare la sua cella, il coro dove pregava, e il piccolo refettorio. Il luogo più significativo per i pellegrini è la Basilica di Santa Chiara, costruita nel XIII secolo per accogliere il suo corpo, inizialmente sepolto nella chiesa di San Giorgio. Qui si trova il sarcofago in vetro che conserva le sue spoglie incorrotte. Durante la sua festa, Assisi si anima, la città, avvolta nella luce estiva, diventa uno spazio di fraternità e spiritualità francescana vissuta. Assisi è ancora oggi città-simbolo della pace, anche grazie al carisma di Chiara, che come Francesco insegnò a vivere l’essenzialità, la gioia e l’umiltà.

Gli altri Santi e Beati dell’11 agosto

Oltre a Santa Chiara d’Assisi, l’11 agosto il calendario liturgico ricorda altri santi e beati:

• Santa Filomena, vergine e martire del III secolo;

• San Tiburzio, martire romano;

• Beato Giovanni da La Verna, frate francescano, mistico e penitente, vissuto nel XIV secolo, famoso per i suoi doni spirituali e le visioni mistiche.