Santa e Salvatore, Matrimonio a Prima Vista 2021/ Lei: “non devo farmelo piacere per forza”

Santa e Salvatore, tutto fa pensare che… oggi la svolta a Matrimonio a Prima Vista 2021

Santa Marziale e Salvatore Bonfiglio sono una delle coppie protagoniste di Matrimonio a Prima Vista 2021, il docu reality di Real Time che vede otto single “combinati” dal team di esperti del programma Mario Abis, Gerry Grassi e Nada Loffredi in coppie. Tra queste coppie c’è anche quella di Santa e Salvatore che sin dall’inizio hanno mostrato di non essere proprio sulla stessa lunghezza d’onda. Pur essendo originari entrambi della Sicilia, Santa e Salvatore sembrano completamente opposti. Santa è timida e silenziosa, subito dopo il matrimonio ha dimostrato poco interesse verso il consorto. Un lungo silenzio che non ha certo giovato alla coppia che si è conosciuta sull’altare.

Per questo motivo le anticipazioni parlano di un possibile divorzio tra i due. Del resto anche durante il viaggio di nozze le cose non sono andate molto bene tra i due, ma per fortuna a portare un pò di buon umore ci hanno pensato la sessuologa Nada Loffredi, il sociaologo Mario Abis e lo psicoterapeuta di coppia Fabrizio Quattrini, ma anche gli amici della coppia.

Santa Marziale e Salvatore Bonfiglio usciranno insieme da Matrimonio a Prima vista Italia 2021? Le anticipazioni lasciano presagire non un lieto fine per la coppia siciliana che sono riusciti a litigare anche durante il viaggio di nozze per un mazzo di fiori, un quad e la gestione delle tapparelle. “Non devo farmelo piacere per forza” le parole della “sposa”, mentre Salvo non ha nascosto di essere stanco di questa convivenza forza “a me di questa persona non interessa nulla”. Il lieto fine sembra davvero impossibile per questa coppia di siciliani che sin dal loro ingresso nel programma hanno mostrato di essere davvero poco compatibili. L’happy ending, salvo sorprese, non è previsto per la coppia che dovrebbe uscire con tanto di divorzio dal programma di Real Time.

