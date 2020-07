Santa Faustina Martire/ Video, il 9 luglio si celebra la protettrice dei viaggiatori

Santa Faustina Martire si celebra il 9 luglio come ogni anno. La sua storia si perde nell’albore dei tempi, anche perché viene venerata sulla Via Latina è la sua storia è molto antica. Sembra, difatti, che Santa Faustina Martire venne lapidata e uccisa a causa della sua Fede all’incirca intorno al I secolo d.C. Per questo viene venerata principalmente come la Santa della Via Latina. La storia in merito è piuttosto confusionaria. Ancora oggi non sono molte le fonti storiche che documentano quanto avvenuto. Per questo risulta complesso comprendere qual è il motivo per cui è stata aggredita, ma molti ricercatori sono concordi nell’affermare che fu un tentativo di rapina svolto anche a causa della sua Fede. La locazione delle sue spoglie, nonché la precisa storia della sua vita sono tutt’ora degli elementi a noi sconosciuti. Si stima, però, che le sue reliquie si trovino una delle catacombe di Palazzolo, anche se stabilire la loro origine precisa è impossibile.

Santa Faustina Martire, la protettrice di viandanti e viaggiatori

A causa del martirio, avvenuto sulla Via Latina, Santa Faustina Martire viene tutt’ora considerata come la santa dei viandanti e dei viaggiatori. Pregano Santa Faustina Martire tutti coloro che effettuano dei viaggi più o meno lunghi e hanno bisogno di protezione. Viene venerata, come già accennato prima, il 9 luglio sulla Via Latina di Grottaferrata. Rappresenta anche la Santa Patrona di questo centro urbano. Solo il 9 luglio a questa santa viene dedicata una sagre e non ci sono altre città o centri urbani di cui lei è la patrona.

Gli altri Beati di oggi

Insieme a Santa Faustina Martire, il 9 luglio vengono venerate anche altri Santi e Beati. Tra questi occorre ricordarsi, principalmente, dei Santi Martiri Cinesi (con Agostino Zhao Rong e i suoi 119 compagni), il Beato Adriano di Fortescue, un cavaliere di Malta, il San Gioacchino He Kaizhi, la Beata Giovanna Scopelli (vergine), la – Beata Maria di Gesù Crocifisso Petkovic, i Santi Martiri di Gorcum (un gruppo di 19 sacerdoti e religiosi), le due beate Melania Marianna Maddalena e Marianna Margherita degli Angeli, entrambe martire di Orange, Santa Paolina, Nicola Pieck, Francesco Fogolla, Gregoria Maria Grassi, la Vergine Santa Letizia.

