Ogni anno, il 9 marzo, la Chiesa Cattolica celebra la figura di Santa Francesca Romana, fondatrice dell’istituto religioso femminile delle Oblate di Tor de’ Specchi. È Patrona degli automobilisti per un motivo molto particolare: scopriamo quale.

Santa Francesca Romana: una ricca nobile che lasciò gli agi per dedicarsi ai poveri e ai bisognosi

Santa Francesca Romana nacque nel 1384 a Roma in una famiglia nobile dell’epoca, i Bussa de’ Leoni. Come accadeva spesso in quei tempi, ancora bambina fu promessa in sposa, legandosi ad un un ragazzo di un’altra famiglia nobile dell’epoca, Lorenzo de’ Ponziani, parente di Papa Bonifacio IX.

Francesca si trasferì, quindi, presso la proprietà della famiglia del suo sposo, situata a Trastevere, e la coppia ebbe tre figli, di cui solo uno riuscì a sopravvivere a causa di una terribile pestilenza.

Santa Francesca Romana, però, iniziò a sentire crescere dentro di sé il profondo desiderio di unirsi a Dio, così il 15 agosto del 1425 si donò al Signore presso la Chiesa di Santa Maria Nova al Foro.

Così come prevedeva la tradizione, Santa Francesca Romana continuò a vivere con la sua famiglia fino al 1433 quando, dopo la morte del marito, decise di acquistare una casa in cui fondare la Compagnia delle Oblate.

Santa Francesca Romana divenne una guida spirituale per la congregazione e ben presto costituì anche “l’ordine delle Oblate di Santa Francesca Romana”. Venne a mancare il 9 marzo 1440 a Trastevere e le sue spoglie sono custodite ancora oggi presso il monastero da lei fondato.

Uno dei simboli di Trastevere: Santa Francesca Romana e il legame con il celebre quartiere di Roma

Santa Francesca Romana visse gran parte della sua esistenza a Trastevere, uno dei tredici rioni della capitale italiana.

Questa zona deve il suo nome al fiume Tevere, che attraversa la città di Roma, infatti si trova al di là delle sue sponde.

Trastevere è caratterizzato da alcuni luoghi iconici, come la salita di Sant’Onofrio e la Piazza dei Mercanti, inoltre camminando tra le sue strade è possibile scoprire diversi edifici religiosi caratteristici, come la Basilica di Santa Maria Trastevere o il complesso di San Michele. In particolare, la Chiesa a lei dedicata, ovvero Santa Maria Nova è il luogo prediletto per le coppie che desiderano congiungersi in matrimonio.

La “matrona” di Roma e il Patronato degli automobilisti

Oltre a essere considerata insieme ai Santi Pietro e Paolo la protettrice della città, si narra che Santa Francesca Romana avesse il dono dell’ubiquità, ovvero di trovarsi in più luoghi nello stesso momento. Per questo motivo è stata legata al movimento e, di conseguenza, il 9 marzo la tradizione vuole che venga festeggiata con un raduno di automobili davanti alla sua chiesa.

Gli altri Santi del giorno

Il 9 marzo la Chiesa Cattolica celebra diversi Santi e Beati, tra cui: San Domenico Savio, adolescente; Santa Caterina da Bologna, vergine; Santi Quaranta Martiri di Sebaste, cristiani; San Brunone Bonifacio di Querfurt, vescovo camaldolese e martire; San Paciano di Barcellona, vescovo; Santi Pietro Ch’oe Hyong e Giovanni Battista Chon Chang-un, martiri; San Vitale di Castronuovo, asceta.