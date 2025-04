Ogni anno, l’11 aprile, la Chiesa celebra la figura religiosa di Santa Gemma Galgani Vergine, canonizzata da Pio XII nel 1940 e considerata una delle più grandi mistiche della storia della Chiesa.

Santa Gemma Galgani Vergine: un’orfana che decise di dedicarsi a Cristo, protagonista di molti miracoli

Santa Gemma Galgani nasce nella cittadina di Capannori, in provincia di Lucca, il 12 marzo 1878 in una famiglia facoltosa nella quale il padre lavorava come farmacista. Quando è appena una bambina, perde sua madre di tisi e, qualche anno più tardi, deve affrontare anche la morte di suoi padre e dei suoi fratelli. Nonostante questi terribili lutti, la sua fede si rafforza e già da ragazza mostra segni di santità, dedicando le proprie giornate alla preghiera e alla vicinanza con Dio.

Santa Maddalena di Canossa, 10 aprile 2025/ Oggi si ricorda la fondatrice delle Figlie della Carità

Proprio durante la Cresima, la giovane Gemma parla per la prima volta con Gesù, in una delle tante apparizioni mistiche che costelleranno la sua vita. Nonostante il suo desiderio di prendere i voti, purtroppo, ciò le viene impedito a causa di una grave malattia. La fede di Santa Gemma Galgani, però, è incrollabile e a soli 19 anni, mentre prega, riceve il dono delle stigmate. Nel tempo la santa ha visioni della Madonna e riceve visite dagli angeli, ma anche dai demoni, fatti che renderanno la sua vita un continuo percorso mistico.

San Massimo Vescovo, 9 aprile 2025/ Oggi si ricorda il coraggioso religioso di Alessandria d'Egitto

Quando ormai la malattia alle ossa la costringe a letto, impossibilitata a muoversi, Santa Gemma Galgani viene tentata dal demonio, ma grazie al sostegno del suo angelo custode e di San Gabriele dell’Addolorata, a cui era molto devota, riesce a scacciare questa terribile presenza. Nonostante non le avessero dato possibilità di guarigione, la santa viene miracolata dopo aver preso l’Eucarestia durante la novena per Santa Margherita Maria Alacoque.

Purtroppo, però, le sue sofferenze non sono terminate, infatti durante l’ultimo periodo della sua vita viene colpita da una nuova e tremenda malattia che l’accompagnerà fino alla sua morte, avvenuta l’11 aprile 1903, a soli 25 anni, presso la casa dei Giannini, ferventi sostenitori dell’ordine dei passionisti.

Santa Giulia Billiart vergine, oggi 8 aprile 2025/ La fondatrice delle Suore di Nostra Signora di Namur

Santa Gemma Galgani Vergine: Patrona di studenti, infermi e farmacisti

Santa Gemma Galgani è una figura religiosa importante per le persone che operano in ambito educativo e sanitario, in quanto è patrona di studenti, farmacisti e malati di tubercolosi. Inoltre, nonostante non sia patrona di nessun comune italiano, il suo culto è particolarmente vivo ancora oggi a Lucca, città in cui ha vissuto ed è morta. Lucca è un capoluogo toscano di circa 88 mila abitanti famoso in tutto il mondo per i suoi splendidi monumenti storici. Circondato da una cinta di mura che risale al cinquecento, camminando per le sue strade è possibile scoprire numerosi luoghi di interesse religioso e civile, come la Torre Guinigi, il duomo di San Martino e la Basilica dei Santi Paolino e Donato, patrono della città. Ogni anno, l’11 aprile, i fedeli si raccolgono in preghiera, visitando il santuario dedicato alla santa situato fuori le mura della città, importante luogo di pellegrinaggio e di culto.

Gli altri Santi del giorno

L’11 aprile, oltre a Santa Gemma Galgani, la Chiesa celebra diversi santi e beati, tra cui: Santo Stanislao, vescovo e martire a Cracovia; Sant’Antipa di Pergamo, martire nell’odierna Turchia; Beata Beatrice di Belmonte, monaca clarissa morta santamente in Spagna nel XVI secolo; Beati Paolo e Giacomo Cavalieri, mercedari che dedicarono la loro vita alla predicazione della Parola di Dio.