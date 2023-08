Santa Giovanna Francesca de Chantal, 12 agosto 2023/ Si celebra la fondatrice dell’Ordine della Visitazione

Il 12 Agosto di ogni anno, la Chiesa celebra Santa Giovanna Francesca de Chantal, vissuta in Francia e nata a Digione nel 1572. All’anagrafe Giovanna Frémiot, fu seguace di Francesco di Sales, a cui si ispirò, fra gli altri, Don Bosco per la congregazione dei Salesiani, e divenne poi sua stretta collaboratrice ed promotrice. Nella prima fase della sua vita. Giovanna fu sposata, fin dall’età di vent’anni, con il ricco Barone de Chantal, ma una volta rimasta vedova, all’età di soli 29 anni, si avvicinò sempre di più alla fede e si arricchì il suo desiderio di consacrare la sua vita a Dio e alla preghiera. Morì a Moulins, il 13 dicembre 1641.

Santa Chiara d'Assisi/ Oggi, 11 agosto 2023, si celebra la "seconda luce" dei francescani

La storia di Santa Giovanna Francesca de Chantal: prima madre, poi suora

Guidata e ispirata proprio da Francesco di Sales, ma anche dal momento di triste lutto e dolore per la morte del marito, diede vita alla Visitazione, fondazione dedita all’assistenza dei malati e dei fragili, divenendo suor Francesca.

Nel 1610 Giovanna decise di spogliarsi di ogni suo avere, compresi quelli inclusi nella sostanziosa eredità ricevuta dal marito defunto e partì per Annency, dove poi fonderà l’Ordine della Visitazione.

Buon onomastico Chiara/ Come fare auguri originali con frasi e foto (oggi 11 agosto 2023)

L’Istituto della Visitazione si diffuse ben presto in molte regioni della Francia Orientale e con il tempo molte ragazze si unirono a lei arrivando a costituire l’ordine delle Visitandine. Pellegrina per le strade della Francia, durante la sua vita, dedita interamente all’ordine da lei inaugurato, arriva a fondare ben 87 case Visitandine su tutto il territorio.

Dal suo matrimonio, Giovanna aveva avuto sei figli, che educò alla carità e alla pietà, per poi iniziare il suo percorso verso la santità dedicandosi alla cura dei malati e dando appunto vita all’ordine della Visitazione di Santa Maria, pur naturalmente rimanendo sempre molto legata ai suoi figli e rimanendo anche in contatto con loro durante tutta la sua vita. In Francia, Santa Giovanna Francesca de Chantal è conosciuta come Sainte Chantal ed è venerata ad Annecy, dove è sepolta accanto al suo fedele compagno di vita cristiana Francesco di Sales. Santa Giovanna Francesca de Chantal è Patrona delle vedove, viene invocata spesso in caso di lutti.

Auguri notte di San Lorenzo 2023/ Le frasi più divertenti: “Ho così tanti desideri che...”

Gli altri Santi del giorno

Il 12 agosto di ogni anno, oltre a Santa Giovanna Francesca de Chantal, si celebrano anche, fra gli altri, Santi Aniceto e Fozio Martiri, Beato Antonio Perulles Estivill, Beato Bonaventura Garcia Paredes, Santa Agilberta I, San Colombo e Compagni, Santa Cecilia di Remiremont.











© RIPRODUZIONE RISERVATA