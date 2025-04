L’8 aprile di ogni anno, la Chiesa Cattolica celebra la figura religiosa di Santa Giulia Billiart vergine, fondatrice della congregazione religiosa delle “Suore di Nostra Signora di Namur”. Vissuta nel XVIII secolo, fu protagonista di una guarigione miracolosa e promosse l’educazione delle giovani aprendo numerose scuole in Francia e in Belgio.

Santa Giulia Billiart: la malattia, la vocazione e il miracolo

Santa Giulia Billiart vergine nasce il 12 luglio 1751 nella cittadina francese di Cuvilly, in una famiglia agiata di commercianti. Da bambina riceve un’ottima istruzione ma, poco tempo dopo, la sua famiglia affronta un tremendo periodo finanziario, per cui è costretta ad interrompere la sua formazione e ad iniziare a lavorare per contribuire all’economia domestica. Purtroppo, all’età di 22 anni viene colpita da un’oscura malattia che le causa la paralisi degli arti inferiori e il parroco del luogo le consiglia di dedicarsi all’educazione dei bambini.

Giulia si impegna anima e corpo in questo nuovo progetto ma, anche in questa occasione, le cose non vanno per il meglio poiché viene incolpata dai rivoluzionari di ospitare membri del clero. Trasferitasi nella cittadina di Amiens, incrocia la sua strada con il religioso Joseph Varin, che le propone di fondare una sua congregazione.

Nonostante il suo profondo impegno, il progetto sembra destinato a fallire, ma nel 1804 Santa Giulia prende i voti e inizia a creare una serie di strutture dedicate all’istruzione delle fanciulle meno fortunate, che normalmente non avrebbero avuto accesso ad una formazione didattica.

Questo è il momento in cui avviene il primo miracolo nella vita della santa: proprio mentre prende i voti, Santa Giulia Vergine recupera l’uso delle gambe. Passo dopo passo, la santa riesce a raccogliere la somma necessaria per portare avanti il suo progetto e ben presto il numero delle scuole ad Amiens e nei paesi limitrofi arriva a ben diciotto. L’affetto che Santa Giulia Vergine riceve da parte degli abitanti del posto, scatena le antipatie del vescovo di Amiens che ne ordina l’allontanamento immediato. La santa e le sue consorelle si spostano quindi a Namur, sotto la protezione del vescovo della città, e da qui proseguono con la loro attività sia in Francia sia in Belgio.

San Giulia Vergine viene a mancare il 7 aprile 1816 proprio a Namur, esortando le sue consorelle a proseguire con la loro attività anche dopo la sua morte. Per il suo profondo impegno in vita, Santa Giulia Vergine viene beatificata nel 1906 da San Pio X e, dopo una serie di miracoli, proclamata santa nel 1969 da Papa Paolo VI.

Santa Giulia Billiart e il culto in Belgio

Nonostante Santa Giulia Billiart non sia patrona di nessuna città, il suo culto è ancora oggi particolarmente vivo soprattutto presso le suore di Nostra Signora di Namur.

Namur è una città belga di poco più di 110 mila abitanti, capitale della Vallonia. Visitando la città è possibile scoprire diversi edifici di interesse civile e religioso, come l’Hospice Saint-Gilles, fondato nel XIII secolo, e la Cathédrale Saint’Aubain in stile tardobarocco. Qui ogni anno i fedeli si raccolgono in preghiera per ricordare Santa Giulia Vergine, che dedicò la sua intera esistenza alla promozione dell’istruzione delle bambine meno fortunati.

Gli altri Santi del giorno

L’8 aprile, oltre a Santa Giulia Vergine, la Chiesa ricorda numerosi santi e beati, tra cui: Sant’Agabo, profeta che rivelò il martirio che San Paolo avrebbe subito da parte dei pagani; Beato Agostino Jeong Yak-jong, catechista e martire ucciso in Corea del Sud per la sua fede; San Dionigi, vescovo di Alessandria che subì terribili torture a causa della sua fede; Santi Timoteo, Diogene, Macario e Massimo, martiri in Siria.