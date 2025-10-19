Santa Laura di Cordova porta un nome che si diffuse molto in Europa. Fu una badessa spagnola che divenne martire durante la dominazione musulmana

Il 19 ottobre di ogni anno, la Chiesa Cattolica celebra Santa Laura di Cordova, una martire che combatté fino alla morte per la sua fede e i suoi valori cristiani, diventata un simbolo di coraggio ed eroismo per i suoi fedeli. Le fonti riguardanti la vita di Santa Laura sono poche e non confermate, difatti anche la data di nascita risale ad un periodo imprecisato del IX secolo, durante la dominazione musulmana in Spagna.

Santa Laura di Cordova, la badessa determinata che non abiurò la sua fede innanzi alla morte

Nata in una famiglia dell’aristocrazia spagnola, Laura si sposa con un funzionario dell’emirato, ma ben presto rimane vedova e perde anche le sue figlie, vicende umane dolorose che la spingono a entrare in convento. Nel convento di Santa Maria di Cuteclara, Laura subito si distingue per la sua dedizione, spiritualità e rispetto dei dogmi cristiani, virtù che presto le consentono di diventare badessa (anno 856), sostituendo Sant’Aurea.

Rimase alla guida del convento per nove anni e, secondo alcune fonti, si dimostrò ferma e intransigente, mostrando grande determinazione e abnegazione. Il suo temperamento e la sua abitudine a diffondere i valori cristiani fuori dalle mura del convento, suscitarono dapprima interesse e successivamente sdegno da parte dei conquistatori musulmani. Furono proprio questi sentimenti negativi a spingere i regnanti musulmani, già occupati a perseguitare i cristiani in Spagna, a condannarla a morte.

La badessa non rinnegò mai la sua fede cristiana e la colpa per tale affronto è da ricercare nel metodo in cui i mori decisero di ucciderla: immersa in una caldaia di pece bollente. Stoica e determinata fino alla fine, si narra che resistette agonizzante per tre ore, fino a quando esalò il suo ultimo respiro, il 19 ottobre 864. Il suo martirio, la sua fede incrollabile e la sua devozione divennero presto noti nella comunità cristiana spagnola e in seguito si diffusero in tutta Europa.

Il 19 ottobre, la Chiesa celebra il suo martirio e nell’iconografia cristiana è spesso rappresentata con un ramoscello d’alloro in mano, chiaro riferimento al suo nome (in latino Laurus Nobilis). Santa Laura di Cordova, sempre riferendoci alla sua rappresentazione grafica mentre sorregge un rametto di lauro, si pensa sia la protettrice degli studenti, ma non vi sono fonti che lo confermano.

I Martiri di Cordova: una persecuzione spietata come quella dei romani

Santa Laura fa parte dei Martiri di Cordova, un gruppo di cristiani mozarabi che furono condannati a morte dalle autorità islamiche per non aver rinnegato la loro fede e aver offeso Maometto. I Martiri di Cordova, che si celebrano il 27 luglio, furono decapitati pubblicamente per le loro colpe, mentre alla badessa fu riservato un trattamento ancora più crudele, dovuto soprattutto al suo carattere battagliero e intransigente.

Il culto legato a Santa Laura è molto diffuso in Spagna e in particolare nella città di Cordova, che le diede i natali. Ogni anno, il 19 ottobre si svolgono processioni e messe in onore della martire cristiana e i fedeli sono soliti sventolare un piccolo ramo di alloro. Nonostante la sua notorietà e il fervente culto in Spagna, Santa Laura non è patrona di nessuna città ed è venerata soprattutto nelle comunità locali nei dintorni di Cordova.

Gli altri Santi del giorno

Il 19 ottobre non si celebra soltanto la figura di Santa Laura da Cordova, ma anche altri otto martiri della Chiesa appartenenti alla Compagnia di Gesù. Gli otto missionari furono uccisi durante il loro viaggio tra gli Stati Uniti e il Canada, tra il 1642 e il 1649, nel corso della guerra civile tra le popolazioni locali. Sempre il 19 ottobre si festeggia San Paolo della Croce, fondatore della Congregazione dei Passionisti, un ordine che si dedica alla cura dei più poveri e alla divulgazione del Vangelo.