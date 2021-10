Santa Laura, frasi auguri buon onomastico/ Oggi 19 ottobre: “Con la tua luce…”

Oggi mercoledì 19 ottobre si celebra Santa Laura di Cordova ed in molti, probabilmente, state cercando delle frasi di auguri di buon onomastico per omaggiare coloro che portano questo nome. Esso deriva da laurus, dal latino alloro, albero sacro al dio Apollo. Un simbolo di sapienza e gloria. È uno dei più comuni in Italia. Tra i personaggi famosi che lo portano ci sono la cantante Laura Pausini e l’attrice Laura Chiatti.

Partiamo però adesso con le migliori frasi di auguri per l’onomastico di coloro che si chiamano Laura. “A te che di questa casa sei l’aura e che con la tua luce illumini e animi tutti noi, tanti auguri per il tuo onomastico e che oggi sia per te un giorno fantastico!”. Questa una dolce dedica che pone le sue basi sul significato del nome. E se preferisci un messaggio più divertente: “Oggi è il tuo onomastico Laura. Mi raccomando, vestiti con cura perché con l’aureola accesa farai un figurone! Auguri”.

FRASI EFFICACI PER AUGURI BUON ONOMASTICO PER SANTA LAURA

Proseguiamo la nostra carrellata di frasi di auguri di buon onomastico per la ricorrenza (Santa Laura) di oggi, mercoledì 19 ottobre. “La tua bellezza non solo esteriore, ma soprattutto interiore ti rende splendente agli occhi di chi ha la fortuna di starti vicino. Tanti auguri per il tuo fantastico onomastico”. E ancora: “Oggi fatti un regalo Laura, sorridi e sii felice, non dimenticare mai che se il sole dovesse assentarsi, ci sarai sempre tu a poterlo disegnare!”.

Se la diretta interessata è un’amica, invece, ecco il messaggio giusto per te. “Sii felice Lalla, oggi canta e balla mia cara amica e spalla di ogni avventura, oggi è una grande festa perchè il tuo nome si manifesta!”. Tantissimi auguri dunque in questo giorno speciale per coloro a cui è stato affidato il nome Laura, simbolo di dolcezza e gioia.

