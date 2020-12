Santa Lucia, frasi auguri/ Citazioni e proverbi per la festa del 13 dicembre

Si celebra domani, domenica 13 dicembre 2020, la classica festa di Santa Lucia e vi proponiamo alcune frasi di auguri per questa importante ricorrenza. Come ben sappiamo, la festività cattolica è legata alla martire del III secolo sotto Persecuzione dei cristiani sotto Diocleziano. Santa Lucia è celebrata per i suoi gesti: considerando la leggenda, ella forniva cibo e aiuti ai cristiani che si nascondevano nelle catacombe di Siracusa. La ricorrenza cade nella stagione dell’Avvento e proprio per questo motivo il giorno di Santa Lucia è visto anche come un evento che segna l’arrivo del Tempo di Natale. La Festa, che coincide con l’arrivo del solstizio d’inverno (giorno più corto dell’anno), viene celebrata in diversi Paesi, mentre in Italia è un’occasione particolarmente sentita per la città di Siracusa, città natia della martire cristiana.

FESTA DI SANTA LUCIA, FRASI AUGURI

In occasione della Festa di Santa Lucia, sono tante le frasi di auguri a disposizione e proviamo fornirvi qualche suggerimento tra citazioni e aforismi. Oltre al proverbio più conosciuto – «Santa Lucia, il giorno più corto che ci sia» – vi proponiamo questo un po’ meno noto: «Da Santa Lucia a Natale, il dì allunga un passo di cane». Poi c’è questa bella filastrocca: «Santa Lucia con il suo carretto / lascia a tutti un gioco e un dolcetto. / porta ai bambini tanti regali / tutti belli, tutti speciali». Infine, vi proponiamo le parole di Papa Francesco per la ricorrenza: «Lucia ci dice che la vita è fatta per essere donata. Lei ha vissuto questo nella forma estrema del martirio, ma il valore del dono di sé è universale: è il segreto della vera felicità. L’uomo non si realizza pienamente nell’avere e neppure nel fare; si realizza nell’amare, cioè nel donarsi. E questo può essere inteso anche come il segreto del nome “Lucia”: una persona è “luminosa” nella misura in cui è un dono per gli altri. E ogni persona, in realtà, lo è, è un dono prezioso».



