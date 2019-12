Auguri Santa Lucia/ Oggi 13 dicembre: frasi WhatsApp e filastrocche per…

Oggi 13 dicembre si festeggia Santa Lucia. E’ un giorno speciale per molti bambini d’Italia, soprattutto per coloro che sono nati in provincia di Bergamo e che in queste ore riceveranno dei piccoli doni. Nella bergamasca, infatti, la santa di oggi è un po’ come una sorta di Babbo Natale, e la tradizione vuole che ai tempi che furono portava i regali di porta in porta, con l’aiuto di un asinello. Come ogni tradizione che si rispetti, anche per questa giornata speciale esistono una serie di filastrocche e di canzoni molto simpatiche, come ad esempio questa: “Zitti, zitti fate piano vien la Santa da lontano, porta a tutti dolci e doni soprattutto ai bimbi buoni. Ma se un bimbo è cattivello, oltre tutto un po’ monello, nulla trova nel tinello. Quindi bimbi birichini diventate un po’ bravini, e i cuoricini tutti spenti con la Santa si fan contenti.Grazie, grazie Santa Lucia, il tuo incanto mi porti via”. Una frase che tra l’altro potrete utilizzare anche per fare gli auguri via WhatsApp o come post social su Facebook. E ancora: “Santa Lucia con il suo carretto lascia a tutti un gioco e un dolcetto, porta ai bambini tanti regali tutti belli, tutti speciali”. Se ancora non ne aveste abbastanza: “Santa Lucia bella, dei bimbi sei la stella e per il mondo vai, e non ti stanchi mai. Porta regali e doni, a tutti i bimbi buoni e vai in questa via, con tanta allegria”. Qualora foste invece alla ricerca di una frase d’auguri più classica, quindi avulsa dalla tradizione dei doni dei regali, eccovi tre esempi che potrebbero fare al vostro caso: “Un nome, una garanzia! Auguro un buon onomastico ad una persona davvero speciale!”, “Sarebbe impossibile non ricordarsi di te in questo giorno! Felice onomastico!”, “Buon onomastico, a te che hai il più dolce dei nomi, e festeggi il più importante degli onomastici!. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

Santa Lucia celebrata oggi dalla Chiesa: la sua storia

Nella giornata del 13 dicembre il mondo cattolico ricorda e celebra la figura di Santa Lucia. Grazie alle fonti storiche sappiamo che essa venne alla luce più o meno nel 283 a.C e secondo alcune fonti che però non hanno i crismi dell’ufficialità la sua famiglia era di condizioni agiate e in giovane età venne promessa in sposa ad un pagano. Santa Lucia rimase presto orfana, perdendo il padre in circostanze che non sono note: dopo questo evento sviluppò il timore che la madre potesse da un momento all’altro perdere anch’essa la vita in seguito al malore causato dalla morte del marito. Questo fu il motivo che la spinse ad andare in pellegrinaggio fino a Sant’Agata, decidendo di pregare perché la madre potesse rimanere in vita. Nel corso della preghiera il sonno alla fine ebbe la meglio, ma nella dimensione onirica ebbe un incontro proprio con Sant’Agata, la quale le domandò come mai aveva deciso di rivolgersi a lei, visto che poteva riuscire a farla guarire senza interventi divini.

Santa Lucia, la conversione al cristianesimo

Santa Lucia fece allora ritorno a casa ed effettivamente la madre, con lentezza, iniziò a stare meglio. A questo punto la giovane decise di convertirsi al cristianesimo e di vivere in estrema povertà. Il futuro marito non si trovò d’accordo con tale scelta e dopo un periodo di fortissime tensioni, arrivò a denunciare il suo essersi convertita al cristianesimo. Santa Lucia venne quindi arrestata e sottoposta a indicibili torture, nel corso delle quali perse la vista. Alla fine venne condannata a morte perché non volle fare abiura della sua fede: venne posta fine alla sua esistenza terrena tramite decapitazione. Santa Lucia è venerata in diverse città italiane: quella in cui la sua celebrazione è più sentita è Siracusa, dove oltre ad una messa a lei dedicata vi è anche una processione che copre le parti più importanti di questa bella città siciliana, meta turistica molto apprezzata. Ovviamente nella giornata in questione, ovvero il 13 dicembre, oltre a Santa Lucia vengono ricordate anche altre figure molto importanti, sia tra coloro che sono stati santificati, sia tra chi ad oggi è assunto al rango di beato. Tra coloro che sono santi si può ad esempio ricordare la figura di Sant’Auberto, mentre tra coloro che la Chiesa ed il mondo cristiano celebrano come beati si può menzionare il nome di Antonio Grassi.

La vita della Beata





© RIPRODUZIONE RISERVATA