Ogni anno, il 10 aprile, la Chiesa Cattolica celebra la figura religiosa di Santa Maddalena di Canossa, vissuta nel XVIII secolo e canonizzata da Papa Giovanni Paolo II nel 1988. È stata la fondatrice delle Figlie della Carità, un gruppo di suore dedicate all’educazione delle giovani più sfortunate.

Santa Maddalena di Canossa: una vita segnata dall’amore per Cristo e la carità per i più bisognosi

Santa Maddalena di Canossa nasce il 1° marzo 1774 in una famiglia nobile, infatti suo padre era il marchese di Canossa mentre sua madre una contessa di origini ungheresi. Purtroppo, resta orfana di padre in tenera età e, in seguito al secondo matrimonio della madre, Santa Maddalena di Canossa e i suoi fratelli vengono affidati, come di consuetudine, ad un precettore, che si rivela essere una donna molto crudele e violenta. Alla morte di quest’ultima, Santa Maddalena di Canossa si ammala gravemente, riuscendo a guarire in modo miracoloso.

È in questa occasione che la giovane decide di dedicare la sua esistenza al Signore, entrando a far parte dell’Ordine delle Carmelitane Scalze presso il convento di Santa Teresa a Verona. Ben presto si rende conto di non essere in sintonia con questa realtà ma, senza demordere, decide di trasferirsi presso il monastero di Conegliano, dove resta per pochi giorni. Nonostante non riesca a trovare una collocazione stabile, appare nella vita di Santa Maddalena di Canossa una guida, ovvero don Luigi Libera, che diventa un punto fermo nella vita spirituale della santa.

Nel frattempo Santa Maddalena di Canossa si vede costretta a tornare per alcuni anni (tra il 1802 e il 1808) presso il palazzo di famiglia per gestire alcune pratiche amministrative ma, dopo una serie di scontri con i suoi familiari, si allontana entrando presso il monastero dei Santissimi Giuseppe e Fidenzio. Sarà proprio in questa occasione che la religiosa deciderà di fondare “l’istituto delle Figlie e dei Figli della Carità”, occupandosi delle giovani donne abbandonate, dei più poveri e malati. Dopo una vita dedicata al prossimo, Santa Maddalena di Canossa muore a Verona il 10 aprile 1835.

Santa Maddalena di Canossa e la devozione di Verona

Nonostante Santa Maddalena di Canossa non sia patrona di nessun comune italiano, la sua figura religiosa è ancora oggi particolarmente legata alla città di Verona. Verona è uno dei comuni veneti più belli del territorio italiano, con più di 255 mila abitanti, vanta un patrimonio storico ed artistico di tutto rispetto. Le sue origini hanno radici nel periodo preistorico, anche se è stata ricostruita una seconda volta durante l’impero romano. Tra i luoghi che è possibile visitare, uno dei più importanti è sicuramente la famosa Arena, palcoscenico di splendidi spettacoli di fama internazionale, ma anche il suo duomo, ovvero la cattedrale di Santa Maria Assunta che vede la sua nascita nel IV secolo, e la Chiesa di San Zeno, patrono della città. Il 10 aprile di ogni anno, i fedeli si riuniscono in preghiera per ricordare Santa Maria di Canossa, una religiosa che, nonostante le innumerevoli difficoltà che la vita le ha posto davanti, non ha mai esitato nella sua fede, dedicandosi completamente al Signore e ai più bisognosi.

Gli altri Santi del giorno

Il 10 aprile, oltre a Santa Maria di Canossa, la Chiesa celebra diversi santi e beati, tra cui: Beato Antonio Neyrot da Rivoli, rapito in Africa dai pirati e ucciso con la lapidazione; Sant’Antonio Vallesio, catturato dai mussulmani e lapidato; San Beda il Giovane, monaco che abbandonò la corte dei re per vivere in monastero dedicandosi al Signore; San Michele dei Santi sacerdote trinitario spagnolo che ha dedicato la sua esistenza alla predicazione della Parola di Dio.