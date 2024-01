Santa Margherita d’Ungheria/ Oggi, 18 gennaio 2024, si ricorda l’erede al trono che divenne suora domenicana

Il 18 gennaio di ogni anno, la Chiesa celebra Santa Margherita d’Ungheria, principessa ungherese che divenne suora domenicana, ricordata per la sua vita ascetica, la sua profonda devozione e per aver ricevuto il dono delle visioni. È considerata una delle più importanti mistiche del Medioevo.

La vita di Santa Margherita d’Ungheria: esule in convento, la vocazione arrivò a 18 anni

Santa Margherita d’Ungheria nacque presso la fortezza di Clissa, il 27 gennaio 1242, dal re d’Ungheria Béla IV e Maria Lascaris di Nicea.

Fin da piccolissima, all’età di soli 4 anni, fu istruita presso le suore domenicane di Vesprimia, per poi essere trasferita, raggiunti i 10 anni, nel monastero della Madonna situato sull’Isola delle lepri (ora diventata Isola Margherita). La decisione di inviarla in convento fin da piccolissima fu della madre, esule con il re in Dalmazia a causa del’invasione mongola, che fece un voto per salvare il suo Paese.

Fu qui che all’età di 18 anni prese i voti solenni e divenne suora domenicana, trascorrendo il resto della sua vita in preghiera e povertà e dedicandosi alla cura dei malati e dei più bisognosi.

Santa Margherita d’Ungheria era particolarmente devota alla Passione di Cristo e, nonostante sapesse poco più che leggere e scrivere, dedicò gran parte delle sue giornate allo studio delle Sacre Scritture, grazie all’aiuto del domenicano Marcello, già Provinciale d’Ungheria

Nel corso della sua vita divenne famosa come una delle più grandi mistiche d’Ungheria di quei tempi, confessando in più di un’occasione di avere avuto delle visioni.

Santa Margherita d’Ungheria morì giovanissima, a soli 28 anni: il suo culto venne approvato solo molti secoli più tardi da Papa Pio VI, nel 1789, e venne canonizzata nel 1943 da Papa Pio XII.

L’Isola delle Lepri che divenne Isola Margherita

Dopo la morte di Santa Margherita d’Ungheria sono state numerose le testimonianze di fedeli che hanno affermato di avere avuto guarigioni giunti all’Isola delle Lepri, tanto che il culto della Santa si è diffuso ben presto in tutta Europa.

Il 18 gennaio viene festeggiata in Ungheria e non solo, con Sante Messe e processioni in suo onore.

In particolare Santa Margherita d’Ungheria è celebrata sull’isola che oggi porta il suo nome, ma che era anticamente chiamata Isola delle Lepri, sul Danubio, lunga circa 2.500 metri e larga 500 metri, appartenente alla città di Budapest.

L’Isola Margherita ha una storia molto curiosa: inizialmente era situata a circa 102,5 metri sul livello del mare, ma è stata sollevata artificialmente di circa 2 metri, per prevenire i danni causati dalle frequenti alluvioni.

È impreziosita da luoghi affascinanti, come il Pozzo musicale, un singolare padiglione in cui sono organizzati spesso concerti, e la Fontana musicale, una location unica in cui si tengono spettacoli di luce durante il periodo estivo.

Santa Margherita d’Ungheria è considerata la protettrice di questo luogo e ogni anno migliaia di fedeli visitano l’isola per raccogliersi in preghiera presso la Basilica di Santo Stefano.

Durante questo evento è anche possibile assaporare i piatti tradizionali della tradizione culinaria ungherese, immergendosi in un’atmosfera piacevole e rilassante.

Gli altri Santi del giorno

Il 18 gennaio la Chiesa celebra anche: Beata Beatrice II d’Este, monaca; Santa Prisca, martire; Beata Maria Teresa Fasce, agostiniana; Beata Cristina da L’Aquila, vergine; Beato Facio di Cremona, laico; Beato Andrea Grego da Peschiera, domenicano; San Deicolo, abate; Beata Regina Protmann, fondatrice; San Volusiano di Tours, vescovo.











