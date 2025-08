Santa Maria degli Angeli è la ricorrenza collegata alla visione di San Francesco che portò all'Indulgenza Plenaria: scopriamo cosa accadde

Il 2 agosto viene celebrata Santa Maria degli Angeli, un titolo con il quale la Chiesa onora in modo speciale Maria, la madre di Gesù. Ai frati minori è molto cara questa festa poiché può essere vista come legata a un monumento ad Assisi, la Porziuncola. Nella piccola chiesa, infatti, san Francesco visse per un lungo periodo e la scelse come cuore spirituale del suo cammino. E questa è anche la festa dell’Indulgenza Plenaria o Perdono d’Assisi.

Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani sono già una famiglia/ Video dopo Uomini e Donne fa impazzire tutti

Santa Maria degli Angeli: il perdono per tutti i peccati

La tradizione vuole che nel 1216 san Francesco avesse un’apparizione nella Porziuncola: vide la Madonna fra Gesù e gli angeli. A quel tempo, Francesco espresse la passione più profonda che mai avesse avuto: che tutti, pentiti dei loro peccati e confessati, devoti e consacrati, siano perdonati in modo completo e si presentino in paradiso. Di fronte a questa richiesta, la Madonna consigliò a Francesco di parlarne con papa Onorio III.

Uomini e Donne: chi arriva da Temptation Island 2025?/ Spunta il nome che non ti aspetti

Il pontefice, dopo aver ascoltato l’idea, diede il suo assenso: ogni fedele che, il 2 agosto, andasse con cuore pentito e sincero presso la Porziuncola riceverebbe l’Indulgenza Plenaria, cioè la purificazione totale delle sue colpe. Questo è il “Grande Perdono di Assisi” o “Indulgenza della Porziuncola” ed è immediatamente preceduto da cerimonie religiose speciali il giorno prima.

Santa Maria degli Angeli: patrona della Costa Rica e ispirazione per Los Angeles

Santa Maria degli Angeli oggi è la patrona della Costa Rica ed ha anche dato il suo nome alla città californiana di Los Angeles. In tutto il mondo il suo ricordo viene celebrato con eventi, feste di preghiera e atti di carità che riecheggiano lo spirito misericordioso e di amore predicato da san Francesco. In Italia, il nome Santa Maria degli Angeli viene anche collegato con la frazione più meridionale di Assisi, che dista 4 chilometri a sud dalla città.

JURASSIC WORLD - LA RINASCITA/ La sorpresa nel film che ritorna alle origini

Conta quasi 8000 abitanti, questa frazione presenta pure una serie di monumenti storici, il più pregevole dei quali è la Basilica di Santa Maria degli Angeli. Qui sorge anche la Porziuncola, una chiesetta risalente al XIII secolo. E proprio qui Francesco fondò la sua congregazione, come è stato dimostrato dai recenti scavi archeologici che hanno riportato alla luce numerosi reperti. Lì il santo ebbe una visione della Madonna. E proprio lì morì, circondato dai primi frati che nel frattempo si erano riuniti attorno a lui.

Santa Maria degli Angeli si vanta di possedere altri tesori quali l’anfiteatro romano (risalente al I secolo d.C.), oltreché il suggestivo “vicolo dell’acciaio”, sentiero di più di 3 km di lunghezza, che è stato realizzato negli anni ‘90 e collega l’antico nucleo abitativo con l’acropoli di Assisi, seguendo un itinerario che rievoca il pellegrinaggio spirituale di san Francesco. Ogni anno, il 2 agosto, giungono a Santa Maria degli Angeli molti pellegrini da tutto il mondo per ricevere la benedizione della Porziuncola. In questa occasione i giovani francescani di tutta Italia arrivano al santuario con fervore e devozione tali da contagiare tutti i presenti.

I Santi del giorno

Il 2 agosto, in aggiunta a Santa Angela della Croce, i cattolici festeggiano anche una selezione di santi e beati: sant’Efisio di Cagliari, Alessandro, Pere e Nuno, giovani vittime dei movimenti sovversivi; san Fabrizio di Die, martire; santa Felicita, martire; san Giovanni Crisostomo Faccio, sacerdote; beata Imelda, vergine; san Trifone, martire; san Vigilio, vescovo.