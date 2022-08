Santa Maria degli Angeli/ Oggi, 2 agosto si celebra la Patrona del Costa Rica

La festa di Santa Maria degli Angeli si tiene anche in Costa Rica dove il 2 agosto è festa nazionale perché Santa patrona. Santa Maria degli Angeli è anche una frazione del comune di Assisi che si trova a circa 4 km di distanza dalla cittadina. Si presenta nella meravigliosa valle umbra con i suoi oltre 7500 abitanti l’importante e imponente realizzazione religiosa omonima. Si tratta di una basilica realizzata nel 1684 al cui interno c’è la Porziuncola, una piccola chiesetta accanto alla quale morì San Francesco. Sul territorio cittadino ci sono tante altre opere d’arti tra cui il museo di Santa Maria degli Angeli.

SANT'ANNA/ Una storia di Dio tra silenzio, tenerezza e fede

Santa Maria degli Angeli, la storia di questa celebrazione

La storia di questa denominazione e della relativa festa riguarda la vicenda relativa alla realizzazione a Santa Maria degli Angeli, la chiesa situata nei pressi di Assisi nella frazione omonima e costruita da architetto Galeazzo Alessi con il supporto di Jacopo Barozzi. All’interno di quest’enorme basilica è presente la piccola chiesa detta la Porziuncola che è diventata famosa grazie all’opera dei frati francescani, in particolare di San Francesco d’Assisi che la utilizzò come sua dimora. Il celebre frate è diventato simbolo per tutta la religione cristiana, la scelse per la sua venerazione per gli angeli e per lo speciale amore che da sempre lo aveva contraddistinto nei confronti di Maria la mamma di Gesù.

Santa Cristina di Bolsena/ Oggi 24 luglio si ricorda la Patrona di Gallipoli

Le origini della festa sono relative a una decisione che venne presa dall’allora papa Onorio III il quale decise nell’anno 1216 di concedere l’indulgenza plenaria a tutti i pellegrini e i credenti cristiani che avessero nel giorno del 2 agosto fatto visita alla chiesa di Santa Maria degli Angeli per festeggiare questa ricorrenza. Da allora in poi ogni 2 agosto si festeggia Santa Maria degli Angeli e soprattutto sono state dedicate tantissime chiese e istituzioni francescane a questo titolo come ad esempio le congregazioni delle suore francescane di Angers e Castelspina.

Gli altri Santi di oggi

Inoltre il 2 agosto di ogni anno vengono celebrate altre ricorrenze soprattutto personaggi che si sono contraddistinti per la loro cristianità nel corso della vita terrena tra cui Sant’Eusebio che è stato il primo Vescovo di Vercelli, San Pietro Giuliano Eymard sacerdote, Santo Stefano I papa, San Massimo vescovo di Padova, San Sereno e Santa Centolla.

San Federico di Utrecht/ Oggi 18 luglio si celebra il Beato che sfidò il paganesimo

© RIPRODUZIONE RISERVATA