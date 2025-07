Santa Maria Goretti è il simbolo della purezza e del perdono. Tragica la sua morte avvenuta solo a 12 anni, per aver resistito e reagito a uno stupro

Tutti gli anni, il 6 luglio, la Chiesa ricorda Santa Maria Goretti, vergine e martire, la cui drammatica storia è nota ai più: venne uccisa a soli 12 anni da Alessandro Serenelli per aver reagito a un tentato stupro da parte di quest’ultimo e, mentre spirava, ebbe il coraggio di perdonare il suo assassino. È la protettrice delle vittime di violenza sessuale.

Santa Maria Goretti: un femminicidio ai danni di una bambina che lotto con tutte le sue forze

Maria Teresa nacque il 16 ottobre dell’anno 1890 a Corinaldo, nelle Marche: la sua famiglia, povera e dedita al lavoro, la educò secondo le virtù cristiane.

I Goretti si trasferirono nell’Agro Pontino per lavorare la terra, prima a Paliano e poi a Ferriere di Conca nel podere del conte Mazzoleni.

Maria perse suo padre Luigi per malaria ad appena 10 anni e assistette sua madre Assunta nel badare alla casa e ai fratellini: fece la sua Prima Comunione a 11 anni e crebbe come buona e pura.

Il male però era nella sua casa: il giovane Alessandro Serenelli viveva infatti con i Goretti dopo aver perso sua madre. Era un tipo solitario e lascivo, forse a causa di letture moralmente sconvenienti. Presto cominciò a guardare Maria con occhi lussuriosi e più volte si avvicinò alla giovane in maniera insistente.

Maria però lo respinse con forza e coraggio, fino al 2 luglio dell’anno 1902. Alessandro si intrufolò nella casa dei Goretti abbandonando i campi di lavoro. Dopo aver invano invitato Maria a seguirlo, la prese con forza: la ragazza lottò con tutta sé stessa, implorando il suo aguzzino di smetterla e invocando Dio.

Ormai fuori di sé, Alessandro trafisse per ben 14 volte la povera Maria con un punteruolo, lasciandola ormai moribonda e insanguinata.

I vicini e Assunta, allarmati dalle urla, accorsero al capezzale della povera ragazza, che fu trasportata all’ospedale di Nettuno: per lei però non vi era più nulla da fare. Dopo aver invocato il perdono del suo assassino, morì lo stesso giorno del suo martirio.

Le spoglie di Santa Maria Goretti si trovano oggi nel Santuario di Santa Maria delle Grazie a Nettuno.

L’osso del braccio con la quale la santa cercò di difendersi dal suo feroce aggressore si trova in un’urna d’argento nel Santuario Diocesano di Santa Maria Goretti a Corinaldo, dove sono sepolti sua mamma Assunta e lo stesso Alessandro Serenelli, convertitosi mentre scontava la sua pena a 30 anni.

Le celebrazioni per Santa Maria Goretti, Patrona di Latina

Il 6 luglio Santa Maria Goretti è festeggiata a Corinaldo dove, oltre alle celebrazioni eucaristiche e rosari, vanno in scena concerti e soprattutto una suggestiva fiaccolata il giorno della vigilia. In contrada Pregiagna si trova la casa natale della santa martire, con la camera da letto dove nacque, arredata ancora con lo stesso mobilio originale.

Grandiosi festeggiamenti si svolgono anche a Crispiano, nel tarantino, con tanto di luminarie e fuochi d’artificio.

A Latina, nel cuore dell’Agro Pontino, il 6 luglio si svolge la Santa Messa mentre il giorno seguente per le vie della cittadina si snoda una processione, accompagnata da espressivi quadri viventi, diretta alla casa dove Maria subì il suo martirio.

Santa Maria Goretti è la Patrona della città di Latina, cittadina nata per volere del Regime Fascista nel 1932: Piazza del Popolo è il cuore di questo centro laziale, progettata in stile razionalista e impreziosita da una fontana in travertino e la torre dell’orologio.

La Cattedrale di San Marco è il principale luogo di culto di Latina, decorata all’interno con bellissimi mosaici, una statua lignea della Vergine col Bambino e un crocifisso al di sopra dell’altare. Adiacente alla Cattedrale ecco il Museo Civico Cambellomi, progettato in stile futurista per custodire le opere dello stesso artista Cambellomi.

Latina è un buon punto di partenza per visitare gioielli naturalistici come il Parco dei Monti Aurunci e quello del Circeo.

Gli altri Santi del giorno

Il 6 luglio è anche il giorno in cui si ricordano San Goar, Beato Cristoforo Solino, Santa Noiala, San Romolo di Fiesole, San Palladio e Beato Tommaso Alfield.