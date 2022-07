Santa Maria Maddalena/ Oggi 22 luglio si celebra la protettrice dei parrucchieri

Santa Maria Maddalena per la Chiesa si celebra il 22 luglio ma ad Alimena è stata spostata al primo settembre, per consentire ai contadini, un tempo occupati in campagna per la raccolta dei cereali, di potervi partecipare così da incrementare la fiera del bestiame che era uso commerciare a conclusione del ciclo agrario. Santa Maria Maddalena è considerata protettrice delle penitenti, dei parrucchieri, dei giardinieri, delle prostitute, dei profumieri, dei guantai e dei cartai. È, inoltre, la patrona di numerose città fra cui: Castiglione del Lago, Alimena, Pieve di Soligo, Castelgomberto, Volpago del Montello, Borgetto, Volvera, e molte altre in Italia e all’estero. Numerose pertanto sono le feste e le sagre dedicate al culto della Santa, tra queste si ricorda la Processione delle barche a Catiglione del Lago, un comune in provincia di Perugia, situato a 304 metri di altitudine e affacciato sulla splendida cornice del lago Trasimeno.

San Federico di Utrecht/ Oggi 18 luglio si celebra il Beato che sfidò il paganesimo

La sera del 22 settembre, la superficie del lago si colora di tante barche decorate e illuminate per rendere omaggio alla Santa patrona della cittadina umbra, con un’atmosfera dagli alti contenuti morali, religiosi e tradizionali. Molto pittoresca anche la festa dedicata a Santa Maria Maddalena e celebrata ogni anno Alimena, un piccolo comune palermitano, situato nell’incantevole cornice delle Madonie. L’evento è tra i più sentiti della Sicilia centrale e l’afflusso di gente proveniente da tutta la Regione è notevole. Come notevole, per le dimensioni contenute del paese, è la Fiera delle bancarelle in cui si vende mercanzia di ogni genere.

Sant'Alessio/ Oggi 17 luglio si celebra il Patrono di Miagliano

Santa Maria Maddalena, la vita della Beata

Santa Maria Maddalena nacque nel I secolo a.C. a Magdala, una località in Israele situata sulla costa occidentale del lago di Tiberiade. Ecco perché nei testi sacri appare anche sotto il nome di Maria di Magdala. Ella viene descritta talvolta come la cugina di Maria e numerosi storici e alcune narrazioni evangeliche la ritraggono come una delle figure più devote a Gesù. Peccò molto in gioventù ma, toccata dalla divina grazia, si pentì dei suoi peccati e cambiò radicalmente vita, fino a diventare discepola di Nostro Signore. Sul Golgota assistette alla morte del suo Maestro, sfidando l’ira dei suoi nemici, e non si allontanò mai da lui se non dopo la sua sepoltura. Fu tra le poche donne ad assistere alla crocifissione di Gesù e la prima persona a vederlo risorto e ad annunciare alla comunità la sua resurrezione. Dopo l’ascensione di Gesù al cielo, Maria Maddalena fu perseguitata e poi gettata su una vecchia nave privata dei remi e della vela.

Beata Vergine Maria del Carmelo/ Oggi, 16 luglio si celebra la Patrona di Terracina

Così, abbandonata in balia delle onde, la Santa approdò miracolosamente a Marsiglia. Qui visse per trent’anni in una misera spelonca, dove trascorse il tempo in penitenza, preghiera e digiuno, finché non sopraggiunse la morte il 22 luglio del 66. Fu sepolta in Provenza, a Saint Maximin La Sainte Baume, luogo in cui, verso la metà del XIII secolo, fu edificata una basilica e dove si conservano le sue spoglie mortali. Ancora oggi i monaci dell’ordine di San Cassiano vegliano sulla sua tomba interamente realizzata in alabastro.

Santi venerati il 22 luglio

Oltre a Santa Maria Maddalena, la chiesa cattolica ricorda anche: Sant’Anastasio; San Cirillo di Antiochia, Andrea e compagni; San Filippo Evans; San Giovanni Lloyd; San Girolamo di Pavia; San Gualtiero; Santa Maria Wang Lizhi; Santi Martiri Massulitani; San Meneleo di Menat; Santi Anna, Lucia e Andrea Wang; San Platone di Ancira; Beato Giacomo Lombardie.

Il video della storia di Santa Maria Maddalena













© RIPRODUZIONE RISERVATA