Santa Marta di Betania/ Video, il 29 luglio si celebra la Beata tanto amata a Saronno

Santa Marta di Betania viene commemorata ogni 29 luglio. La donna era molto cara a Gesù. Era sorella di Lazzaro e spesso la famigliola ospitava Gesù nella loro casa e dimora. Marta, Lazzaro e la sorella Maria abitavano a Betania, un villaggio non lontano da Gerusalemme. Con amore e amicizia i tre accoglievano sempre con felicità Gesù. Ogni volta Marta si dedicava con fervore a essere ospitale per Gesù: cucinava, puliva, faceva il bucato e faceva di tutto per far sentire i propri ospiti a proprio agio. Una volta si lamentò con Gesù che la sorella Maria non l’aiutava nelle faccende ma Cristo la esortò di non preoccuparsi troppo.

Quando il fratello delle due morì le sorelle si trovarono travolte da una somma tristezza e Gesù non era lì per offrire supporto e consolazione. Secondo quanto narrato dai Vangeli egli fu chiamato ma giunse solo dopo quattro giorni. Quando Marta seppe che stava arrivando gli andò incontro, mentre sua sorella compiangeva la morte del fratello in casa. Visto Gesù si gettò ai suoi piedi e gli disse che se lui fosse stato lì il fratello non sarebbe morto. A questo punto Gesù annunciò la resurrezione di Lazzaro. Marta, inizialmente scettica, fu colpita dalle parole di Gesù e fu così che ripose in lui tutta la sua fede e speranza. Mentre i Giudei erano sbigottiti Marta condusse Gesù al sepolcro di Lazzaro. Tutti i presenti dicevano che era ormai troppo tardi perché erano trascorsi ben quattro giorni però Gesù non mostrò segni di volersi ricredere. In pochi momenti, spostata la pietra dal sepolcro, riemerse Lazzaro abbracciato dalle sorelle. Marta era presente al Calvario quando Gesù venne crocefisso e assistette anche alla sua resurrezione. Dopo che Gesù ascese al cielo, Marta e i suoi fratelli Maria e Lazzaro, vennero buttati in mare dai Giudei affinché morissero tra le onde. Miracolosamente poi la nave venne tratta in salva e venti benevoli la condussero a Marsiglia. Qui Marta fondò una comunità di Vergini devote. Il 29 luglio dell’84 Marta spirò e le sue reliquie furono risposte a Tarascona sul fiume Rodano.

Feste e sagre dedicate a Santa Marta

Tante sono le cittadine che festeggiano Santa Marta da Betania con feste e altre cerimonie. A Saronno, in provincia di Varese, ogni 29 luglio viene celebrata la ricorrenza di Santa Marta. Nel cortile della Chiesa dove si trova l’edicola votiva dedicata alla Santa il prete celebra la messa solenne. I festeggiamenti religiosi sono seguiti poi da quelli civili con rinfreschi, giochi e lotterie. Anche a Marta, in provincia di Viterbo, ogni 29 luglio si tiene la festa. In provincia di Viterbo, sulle rive del Lago di Bolsena, si trova il piccolo paese di Marta che conta circa 3000 abitanti. Si trova all’altitudine di 315 metri sul mare e dal porticiollo sfocia il fiume Marta che finisce nel Mar Tirreno. Il paese vive principalmente grazie alla tradizione della pesca e al turismo.

Altri Santi e Beati del 29 luglio

In questa data vengono celebrati anche altri Santi e Beati, in particolare il Beato Giovanni Battista Egozcuezàbal Aldaz, San Guglielmo Pinchon, il San Felice, San Lupo di Troyes Beato José Calasanz Marqués e San Callinico di Gangra.

Video, la vita di Santa Marta di Betania





