Santa Martina oggi 30 gennaio/ La Chiesa ricorda la Vergine che uscì illesa dal rogo

Oggi, 30 gennaio 2021, come ogni anno viene celebrata dalla Chiesa Santa Martina. Auguri quindi a tutti coloro che si chiamano Martina (i Martino festeggiano di solito l’11 novembre), e nel contempo, cerchiamo di scoprire qualcosa di più su questa donna che ha meritato la santificazione. Come molti altri santi celebrati dalla Chiesa, Martina è stata una ragazza ricchissima che ha però deciso di distribuire la propria fortuna ai più poveri e bisognosi. Romana e discendente di una celebre famiglia consolare, rimase orfana fin da giovanissima e decise praticamente da subito di dedicarsi alle opere della cristiana pietà, distribuendo appunto la sua ricchezza.

Purtroppo il suo gesto di carità non fu ben visto dai potenti dell’epoca, in quanto la carità cristiana era sconosciuta nel mondo pagano, e di conseguenza venne accusata dai nemici del cristianesimo: capendo che da lì a breve avrebbe fatto una brutta fine, decise quindi di donare tutto ciò che le era in possesso, prima di essere accusata e condotta davanti al preside romano.

SANTA MARTINA OGGI 30 GENNAIO: UNA “SOPRAVVISSUTA” CHE FECE CONVERTIRE NUMEROSE PERSONE

Dichiarandosi ufficialmente “cristiana”, venne minacciata quindi arrestata e poi torturata, fino a che non venne scarnificata con degli uncini di ferro, e poi intrisa di grasso bollente prima di essere gettata nell’anfiteatro e data in pasto alle belve. Gli animali, però, invece di cibarsene e fare di Santa Martina un ghiotto banchetto, decisero di risparmiarla, e di conseguenza la Vergina Martina vene legata sopra un grande rogo. “All’evento” partecipò una grande folla nonché carnefici della stessa ragazza, ma quando le fiamme e il fumo si diradarono il “pubblico” rimase esterrefatto: Martina era infatti illesa in mezzo al braciere, trovata mentre pregava e salvata da Dio. Una vista che convinse molti dei presenti a gridare al miracolo e a convertirsi immediatamente al cristianesimo, ma che nel contempo fece irritare il giudice che decise a quel punto di decapitarla. Ma ormai il miracolo era compiuto, molte altre persone si convertirono alla fede, udendo nel contempo una voce che chiamava la futura Santa Martina dal cielo.



