Santa Marziale e Salvatore Bonfiglio/ Divorzio in arrivo dopo il matrimonio? (Matrimonio a prima vista)

Santa Marziale e Salvatore Bonfiglio sono una delle coppie di Matrimonio a Prima vista 2021, il programma esperimento social che vede quattro coppie di single sposarsi senza essersi mai visti prima. Tra questi ci sono anche Santa e Salvatore che sin dall’inizio della loro esperienza nel programma hanno mostrato di non essere così tanto compatibili. Subito dopo il matrimonio, infatti, la coppia ha vissuto un momento di crisi dovuto in parte anche al caraterete silenzioso della ragazza. Salvo ha cercato in tutti i modi di coinvolgerla ma purtroppo i suo tentativi non sono stati ripagati dalla “sposa” che si è chiusa in un lungo silenzio che per forza di cosa non ha giovato all’equilibrio di una coppia appena nata. In tanto si domandano: usciranno insieme dal programma oppure no? In anteprima possiamo svelarvi la scelta finale della coppia durante l’ultima puntata di Matrimonio a Prima vista 2021.

MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA 2021/ Coppie: Salvatore e Santa, crisi e liti

Santa Marziale e Salvatore Bonfiglio è finita dopo Matrimonio a Prima vista 2021?

Santa Marziale e Salvatore Bonfiglio di Matrimonio a Prima vista 2021 si sono lasciati oppure no? Ecco cosa è successo durante la scelta finale del programma. La coppia, peraltro i più giovani di questa edizione, hanno deciso di uscire dal programma separati. Sono loro l’unica coppia divorziata di questa edizione del programma, esperimento sociale trasmesso su Real Time. Nonostante le origini in comune, entrambi siciliani, la coppia non è riuscita a raggiungere un equilibro tale da poter proseguire il matrimonio anche fuori dal programma. Il problema è stato sicuramente il carattere silenzioso di Santa, molto frenata e viziata nei confronti del suo “sposo” per cui non è scattato il colpo di fulmine. Salvo dal canto suo ha cercato di rimediare, di attirare l’attenzione della “sposa”, ma Santa era concentrata solo sul suo cellulare. Finale con tanto di consegna delle fedi per la coppia che si è detta addio.

