Santa Marziale e Salvatore Bonfiglio/ La coppia in crisi: si lascerà? (Matrimonio a Prima vista Italia)

Santa Marziale e Salvatore Bonfiglio tra i protagonisti di Matrimonio a Prima vista 2021, l’esperimento d’amore in onda su Real Time. Otto single vengono accoppiati in base alle proprie affinità da un team di esperti e dopo 15 giorni si sposano senza mai essersi visti prima. Tra questi ci sono anche Santa e Salvatore, una coppia di siciliani agli antipodi. Lei è legatissima al cellulare e non nasconde che tra le sue priorità c’è anche quella di dormire: due “passioni” che non sono particolarmente gradite al marito Salvatore. Dopo il matrimonio, infatti, la coppia ha vissuto la prima crisi importante che ha messo a dura prova i novelli sposi. Da un lato Santa non ha aiutato Salvatore per via del suo carattere silenzioso e tranquillo. Salvo ha cercato in tutti i modi di conoscerla e comprenderla, ma i suoi tentativi sono stati del tutto vani. Santa, infatti, si è chiusa nel suo silenzio e questo comportamento non ha certo giovato alla coppia di sposi.

Santa Marziale e Salvatore Bonfiglio si sono lasciati?

Santa Marziale e Salvatore Bonfiglio di Matrimonio a Prima Vista 2021 si sono lasciati? Non promette affatto bene l’incastro di questi due siciliani che, nonostante le affinità iniziali riscontrate dal team di esperti, hanno dimostrato sin dal primo incontro due caratteri diametralmente opposti. Il matrimonio al buio in questo caso sembra non aver funzionato visto che la coppia di siciliani durante l’incontro nel giorno delle nozze si sono ritrovati con sensazioni diverse. L’incontro tra i due, diciamolo, non lascia ben sperare per la scelta finale quando i due dovranno confermare o meno il loro matrimonio. Per molti Santa e Salvatore non sono fatti per stare insieme e in tanti ipotizzano che la coppia si sia lasciata, ma la speranza è l’ultima a morire e solo durante la puntata finale potremo scoprire se Santa e Salvatore confermeranno la scelta oppure no. I presupposti non sono sicuramente promettenti!

