Santa Marziale e Salvatore Bonfiglio, Matrimonio a prima vista 2021/ Dalla crisi al divorzio?

Santa Marziale e Salvatore Bonfiglio di Matrimonio a Prima Vista 2021 tra i protagonisti della puntata finale dal titolo “La decisione finale”. E’ arrivato il momento più atteso dal pubblico del seguitissimo programma trasmesso da Real Time in cui coppie di single vengono “accoppiati” dal team di esperti del programma Mario Abis, Gerry Grassi e Nada Loffredi. Per la coppia siciliana qualcosa però non è andato per il verso giusto; sin dall’inizio, infatti, sia Santa che Salvatore non sono riusciti a creare un feeling tale da poter vivere questa esperienza nel migliore dei modi.

Clara e Fabio, Matrimonio a prima vista Italia 2021/ La scelta finale: divorzieranno?

La loro scelta finale non stupirà affatto i telespettatori visto che entrambi decideranno di uscire da soli dal programma restituendo così le fedi nuziali e chiedendo il divorzio. Una decisione che conferma quanto tra i due non sia scattata la scintilla anche se Salvatore ha sempre cercato di andare incontro alla sua “sposa”. Salvo, infatti, ha cercato un avvicinamento sia mentale che fisico, ma Santa si è sempre ritratta mostrandosi non interessata al punto che durante la decisione finale i due si rinfacceranno tutte le mancanze delle ultime settimane.

Martina Pedaletti e Francesco Muzzi, Matrimonio a prima vista 2021/ Nessun divorzio per la coppia?

Santa Marziale e Salvatore Bonfiglio: divorzio in arrivo a Matrimonio a Prima Vista 2021?

Non ci sarà il lieto fine per Santa Marziale e Salvatore Bonfiglio di Matrimonio a Prima Vista 2021. Dopo il matrimonio celebrato nella città di Milano, la coppia sin dall’inizio della loro unione si è mostrata distante e incompatibile. Il carattere freddo e distaccato di Santa non ha sicuramente aiutato, nonostante Salvatore dal canto suo abbia cercato in tutti i modi di conoscerla. La coppia, infatti, ha litigato quasi sempre nonostante il continuo intervento mediatore da parte dei psicologi del programma. Basti pensare che durante l’ultima puntata “Ritorni e Reunion” neppure la visione del video del matrimonio li ha ammorbiditi, visto che nessuno dei due ha provato una grande emozione. Ancora peggio è stato il gioco organizzato dal programma che ha chiesto alla coppia di mostrarsi senza veli cercando così un riavvicinamento fisico. Santa dal canto suo è apparsa ancora una volta frenata e distaccata con Salvatore che, giustamente, non è riuscito a lasciarsi andare. L’ennesima conferma è poi arrivata durante la cena con gli altri compagni d’avventura con la coppia che non ha fatto altro che punzecchiarsi tutto il tempo. Che dire il loro divorzio era nell’aria già da tempo!

LEGGI ANCHE:

Matrimonio a prima vista Italia 2021, finale/ Salvo e Santa, Clara e Fabio, Martina e Francesco chi divorzia?

© RIPRODUZIONE RISERVATA