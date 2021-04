Santa Marziale Vs Salvo Buonfiglio, Matrimonio a prima vista/ “È stato furbo!”

Matrimonio a prima vista è terminato con la fine del matrimonio tra Santa Marziale e il suo Salvo Buonfiglio. I due hanno avuto incomprensioni e poco appeal sin dall’inizio e il loro rapporto è terminato come tutti si aspettavano. I due non solo hanno fatto discutere nel programma ma, a quanto pare, lo faranno ancora visto che dietro le quinte è successo qualcosa che non tutti sapevano e si aspettavano. Fanpage ha incontrato Santa in esclusiva ed è proprio a loro che ha raccontato quello che è successo tra loro: “Io ho peccato di ingenuità ma lui è stato molto furbo, ha giudicato il mio fisico dicendosi deluso di non averne trovato uno atletico“. A quanto pare suo marito l’ha spesso presa in giro per via del suo fisico e non solo visto che è arrivato a toccare la sua pancia per indicare il punto che non gli piaceva.

Santa Marziale racconta il dietro le quinte di Matrimonio a Prima Vista e con Salvo..

In particolare, Santa Marziale ha rivelato: “Il giorno del primo meeting con gli esperti, dopo il viaggio di nozze, durante un esercizio che ci ha assegnato Fabrizio, Salvo mi ha toccato la pancia ad indicare la parte del corpo che a lui non piaceva“. Lei poi continua rivelando di essere rimasta stupita dal suo comportamento soprattutto perché lui sapeva bene che il suo corpo era il suo punto debole e, in particolare, perché lei ha chiarito che lui non era il suo tipo mentre lui ha taciuto: “Ci sono rimasta malissimo, ho avuto sempre un rapporto conflittuale col mio corpo e tra l’altro quello era un giorno triste per me perché la madre della mia migliore amica era morta, lui lo sapeva. Insomma ha sbagliato tutto, modi e tempi“.

