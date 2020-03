Santa Messa Canale 5 diretta streaming e tv/ Oggi 22 marzo dal Santuario Divino Amore

Una “promozione”, in questi tempi difficili del coronavirus in Italia: la Santa Messa della domenica che storicamente viene trasmessa da Rete 4 da oggi 22 marzo 2020 passa sulla rete ammiraglia Mediaset: la diretta tv su Canale 5 (e video streaming su Mediaset Play, a questo indirizzo) della Santa Messa dal Santuario del Divino Amore di Roma rappresenta una novità importante per Rti in un momento molto delicato per tutto il Paese. Come noto, le misure del Dpcm governativo per far fronte all’emergenza Covid-19 impongono la chiusura delle chiese e il divieto di Messe in pubblico, così la trasmissione radio-web-televisiva è divenuta l’unico canale per i fedeli di tutto il Paese da utilizzare per seguire le celebrazioni religiose. E così da ieri la novità lanciata dall’ultimo comunicato Mediaset: «Con l’emergenza in atto, la Santa Messa in TV diventa un servizio per il grande pubblico: domani mattina, domenica 22 marzo, Mediaset la trasmette su Canale 5. La celebrazione verrà trasmessa in diretta, alle ore 10.00, dal Santuario della Madonna del Divino Amore di Roma».

DIRETTA SANTA MESSA SU CANALE 5: GLI ALTRI APPUNTAMENTI RELIGIOSI

Su Rete 4 viene mantenuta la finestra religiosa nella medesima ora, con il programma “I viaggi del cuore” condotto dal giovane sacerdote di “Nuovi Orizzonti”, Don Davide Banzato: ma la Santa Messa da oggi diviene esclusiva di Canale 5, con la diretta tv e streaming che scatterà alle ore 10 e si concluderà all’incirca verso le 11. L’iniziativa arriva dopo l’importante record di ascolti segnato dalla tv dei vescovi cattolici, Tv2000, segnato giovedì scorso con il rosario invocato da Papa Francesco in protezione dell’Italia contro il coronavirus. La quantità di fedeli costretta a casa è enorme e la possibilità di seguire gli appuntamenti religiosi in tv o in diretta streaming rappresenta ad oggi un’ancora di speranza che ancora resta alla cittadinanza: da qui la promozione su Canale 5, mentre sulle altre Reti Rai prosegue intatta la programmazione cattolica voluta da sempre. Alle 10.55 è sempre possibile seguire la Santa Messa ogni settimana da un Santuario diverso in giro per l’Italia, mentre alle ore 12 come sempre è possibile seguire su Rai1 l’Angelus di Papa Francesco (con anche la diretta streaming su YouTube di Vatican News): per concludere con gli appuntamenti domenicali, Rai3 alle 11:00 propone una celebrazione eucaristica in onda dalle chiese di varie regioni d’Italia, in collaborazione con i Tgr regionali.



