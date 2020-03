Santa Messa Canale 5 diretta video streaming/ Oggi 29 marzo Santuario SS. Crocifisso

La Santa Messa torna su Canale 5. Dopo la celebrazione liturgica di domenica scorsa, l’ammiraglia di Mediaset alle 10 ripropone a partire dalle 10 la Messa che tradizionalmente veniva trasmessa su Rete 4. Il cambiamento di rete, arrivato durante l’emergenza coronavirus, non è casuale né trascurabile. In questo momento difficile per l’Italia, in cui le Sante Messe non sono celebrate, se non a porte chiuse, trasmettere in tv gli appuntamenti religiosi è sempre più importante per i fedeli. La scelta di Mediaset di proporre la Santa Messa su Canale 5 si inserisce in questo nuovo contesto. Ovviamente la liturgia si terrà senza la partecipazione fisica dei fedeli, come previsto dalle norme anti-contagio. Sarà trasmessa dal Santuario del SS. Crocifisso di Cosenza e sarà anche un’occasione per vivere il tempo santo della Quaresima in questa fase della nostra storia così complicata. La Santa Messa, in diretta tv su Canale 5 alle 10, può essere seguita anche in streaming video su Mediaset Play con i moderni strumenti tecnologici.

SANTA MESSA DAL SANTUARIO SS. CROCIFISSO COSENZA

Quella di oggi, domenica 29 marzo, è la trasmissione conclusiva dal Santuario del SS. Crocifisso di Cosenza, con l’Eucarestia di Fr. Pietro Ammendola, Ministro Provinciale. Ci si ritroverà, infatti, in comunione con tutta la Chiesa, con gli altri fedeli che quotidianamente, ed in particolare la domenica, assistono alla Celebrazione Eucaristica. L’emergenza coronavirus, tra le altre cose, sta dimostrando anche l’attaccamento degli italiani alla fede. Un attaccamento forse sopito, ma ora profondamente sentito. Poteva sembrare impensabile fino a qualche settimana fa che la rete ammiraglia di Mediaset trasmettesse la Santa Messa, ma in questa emergenza l’unica possibilità che i fedeli hanno di restare connessi con la Chiesa è proprio questa. La messa in televisione senza dubbio allarga i confini, ma non deve far perdere l’importanza del raccoglimento spirituale e della reale esperienza religiosa.



