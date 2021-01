Santa Messa Capodanno 2021, Angelus diretta video/ Papa celebra Maria Santissima

Dopo le celebrazioni del Santo Natale 2020 e del “Te Deum Laudamus“ di ieri, Papa Francesco torna “protagonista” in queste strane e “ristrette” festività di fine anno: per problemi di sciatalgia – che già lo ha costretto a saltare ieri la recita del Te Deum – la consueta Santa Messa di Capodanno 2021, accompagnata dalle lettura del Messaggio per la 54^ Giornata Mondiale della Pace saranno celebrate dal Cardinal Pietro Parolin, Segretario di Stato Vaticano. Papa Francesco terrà invece il successivo Angelus, il tutto dalla Biblioteca del Palazzo Apostolico in Vaticano. Il nuovo anno è cominciato da poche ore e per la Chiesa Cattolica è subito il momento di celebrare la prima Santa Messa del 2021 dedicata a Maria Santissima Madre di Dio, un modo per affidare alla Sua protezione i prossimi mesi ancora molto complicati per il dramma della pandemia mondiale.

Per il 1 gennaio 2021 sono previsti per l’appunto due appuntamenti con il tradizionale Capodanno in Roma: alle ore 10 – con limitata presenza di fedeli, come da disposizioni anti-Covid adottate anche dal Vaticano – la Santa Messa in Basilica Vaticana mentre alle ore 12 la preghiera dell’Angelus avverrà nella Biblioteca del Palazzo Apostolico. Il tutto con l’ormai tradizionale diretta tv (Rai 1 , Canale5 e Tv2000) e video streaming online (YouTube Vatican News): «iniziamo il nuovo anno con lo stesso atteggiamento di gratitudine e di lode. Non è scontato che il nostro pianeta abbia iniziato un nuovo giro intorno al sole e che noi esseri umani continuiamo ad abitarvi. Non è scontato, anzi, è sempre un “miracolo” di cui stupirsi e ringraziare», ripeteva 12 mesi esatti fa il Santo Padre nell’Angelus di Capodanno.

MESSAGGIO 54^ GIORNATA MONDIALE DELLA PACE

Come sempre, durante la Santa Messa di Capodanno verrà letto il messaggio per la celebrazione della 54^ Giornata Mondiale della Pace, in festeggiamenti come da tradizione ogni 1 gennaio: nell’anno della pandemia, il Santo Padre si è concentrato sul tema della fraternità e della giustizia per ricomporre i pezzi di una globalità sfilacciato e impaurita dal Covid. «Ho scelto come tema di questo messaggio: La cultura della cura come percorso di pace. Cultura della cura per debellare la cultura dell’indifferenza, dello scarto e dello scontro, oggi spesso prevalente», scrive Papa Francesco nel messaggio diffuso già prima del Santo Natale, dove elenca e dettaglia tutte le “cure” cui necessità l’umanità nell’affacciarsi nel nuovo anno 2021. «La cultura della cura, quale impegno comune, solidale e partecipativo per proteggere e promuovere la dignità e il bene di tutti, quale disposizione ad interessarsi, a prestare attenzione, alla compassione, alla riconciliazione e alla guarigione, al rispetto mutuo e all’accoglienza reciproca, costituisce una via privilegiata per la costruzione della pace», sottolinea ancora Papa Bergoglio chiudendo il messaggio nella festa di Maria Santissima Madre di Dio, «Tutti insieme collaboriamo per avanzare verso un nuovo orizzonte di amore e di pace, di fraternità e di solidarietà, di sostegno vicendevole e di accoglienza reciproca. Non cediamo alla tentazione di disinteressarci degli altri, specialmente dei più deboli, non abituiamoci a voltare lo sguardo».

L’OMELIA DEL 2020

La solennità di Capodanno per la Chiesa, legata alla Madonna, arriva da molto lontano e risale al 431 d.C.: si celebra di fatto la Divina Maternità di Maria per Cristo e per tutta al Chiesa che ne è seguita fino al giorno d’oggi. Si conclude così oggi l’Ottava del Natale del Signore per l’anno liturgico mentre dal punto di vista del calendario, ovviamente quella di oggi è la prima Santa Messa dell’anno civile. Come scriveva San Paolo VI nel fondare la particolare festività di oggi, «sarebbe Nostro desiderio che poi, ogni anno, questa celebrazione si ripetesse come augurio e come promessa – all’inizio del calendario che misura e descrive il cammino della vita umana nel tempo – che sia la pace con il suo giusto e benefico equilibrio, a dominare lo svolgimento della storia avvenire». Esattamente un anno fa, Papa Francesco nell’omelia da San Pietro lanciava questo monito ad un mondo ancora ignaro del grande pericolo che sarebbe avvenuto di lì a poche settimane: «Avvicinandosi a Maria la Chiesa si ritrova, ritrova il suo centro, ritrova la sua unità. Il nemico della natura umana, il diavolo, cerca invece di dividerla, mettendo in primo piano le differenze, le ideologie, i pensieri di parte e i partiti. Ma non capiamo la Chiesa se la guardiamo a partire dalle strutture, a partire dai programmi e dalle tendenze, dalle ideologie, dalle funzionalità: coglieremo qualcosa, ma non il cuore della Chiesa. Perché la Chiesa ha un cuore di madre».





