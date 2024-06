Santa Messa Corpus Domini 2024, diretta video/ Processione Papa Francesco: “Eucaristia è la risposta di Dio”

SANTA MESSA, PROCESSIONE E ADORAZIONE EUCARISTICA PER IL CORPUS DOMINI 2024: DIRETTA VIDEO STREAMING E TV, GLI ORARI

In Vaticano ritorna quest’anno una grande tradizione con Papa Francesco, ovvero la Santa Messa con successiva processione e benedizione eucaristica per il Corpus Domini 2024: ufficialmente la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo la Chiesa l’ha già celebrata lo scorso 30 maggio, ma per consentire un maggior afflusso di fedeli in un giorno non lavorativo, le celebrazioni con la rituale processione eucaristica sono state spostate per oggi, domenica 2 giugno 2024.

Diversi gli appuntamenti previsti per questa giornata di festa, a cominciare dall’Angelus consueto delle ore 12 dalla finestra di Piazza San Pietro: il fulcro però del Corpus Domini si avrà poi alle ore 17 con la Santa Messa nella Basilica di San Giovanni in Laterano, a seguire la Processione del Corpus Domini 2024 (con l’ostensorio) fino alla Basilica di Santa Maria Maggiore dove avverrà un breve momento di preghiera, la Benedizione Eucaristica e la possibilità di adorare il Santissimo Sacramento. Ogni momento della solennità cristiana con Papa Francesco sarà possibile seguirlo in diretta tv sul canale della CEI Tv2000, così come la diretta video streaming delle celebrazioni è seguibile con la pagina YouTube di Vatican News sia a mezzogiorno per l’Angelus che alle 17 con i riti del Corpus Domini.

PAPA FRANCESCO RIPRENDE IL RITO DELLA PROCESSIONE: COSA SUCCEDE OGGI 2 GIUGNO 2024

In questo 2024 Papa Francesco riprende la tradizione per la festa del Corpus Domini inaugurata da San Giovanni Paolo II e da Benedetto XVI, ovvero la Processione a bordo di una macchina-altare con a fianco l’ostensorio con il Santissimo Sacramento. Nel 2013, anno dell’elezione di Papa Bergoglio, Francesco ripetè la tradizione non sempre rispettata poi negli anni a seguire: come ricorda la stampa vaticana, nel 2014, nel 2015 e anche nel 2016 il Papa celebrò solo la Santa Messa e la successiva benedizione eucaristica a Santa Maria Maggiore.

È poi nel 2017 che il Papa introdusse la celebrazione la domenica successiva alla festa della Santissima Trinità, e non il giovedì come vuole la tradizione per fare memoria della prima festa del Corpus Domini istituita ad Orvieto nel 1264. Ad Ostia nel 2018 e sul sagrato della chiesa di Santa Maria Consolatrice a Casal Bertone nel 2019 furono poi gli ultimi anni della Processione con benedizione eucaristica: la pandemia nel 2020 e 2021 impedì infatti del tutto ogni celebrazione, mentre nel 2022 e lo scorso anno il Santo Padre si trovava in non perfette condizioni di salute tale da consentire la celebrazione di tutti i riti del Corpus Domini.

L’attesa è dunque tutta per il ritorno di una processione che rimanda alla memoria degli anni di Papa Urbano IV, il Pontefice che istituì la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo attraverso la bolla Transiturus de hoc mundo a Orvieto, confermando una festa già introdotta pochi anni prima in Belgio grazie alle apparizioni della monaca mistica agostiniana Suor Giuliana di Cornillon. Una Santa Messa, una processione con l’ostensorio e infine la Benedizione Eucaristica riaffermeranno oggi con Papa Francesco e l’intera Chiesa il valore centrale dell’Eucaristia di Gesù, non un “simbolo” ma l’effettivo corpo e sangue del Signore.

COSA È IL CORPUS DOMINI, MESSA, COMUNIONE E RISPOSTA ALLE FERITE DELL’UOMO

Come ha scritto lo stesso Papa Francesco nel messaggio social dello scorso 30 maggio, «L’Eucaristia è la risposta di Dio alla fame più profonda del cuore umano, alla fame di vita vera: in essa Cristo stesso è realmente in mezzo a noi per nutrirci, consolarci e sostenerci nel cammino».

La Comunione che oltre duemila anni ricevono i cristiani non è dunque un mero simbolo, un “ricordo” dell’Ultima Cena di Gesù con gli apostoli, come si pensava fino appunto all’istituzione della festa del Corpus Domini (grazie soprattutto alle tesi di Berengario di Tour). Era ed è molto di più, è il centro del messaggio di Cristo all’umanità: mangiare il Suo corpo e bere il Suo sangue è il farsi più prossimo alla carnalità di ogni individuo. È una “comunicazione” tra Dio e l’uomo, è la possibilità con quell’ostia di fare viva memoria della fame di felicità che urge in noi.

In tempi di guerra, di disgrazie globali e di profonda povertà, la festa del Corpus Domini ribadisce la centralità del “pane” di vita che Gesù dona all’umanità sofferente: «Gesù nell’Eucaristia si fa vicino a noi: non lasciamo solo chi ci sta vicino!», diceva Papa Francesco nell’omelia del Corpus Domini di qualche anno fa. Come sottolineava inoltre Papa Ratzinger nella Santa Messa del 2011, ogni volta che prendiamo la comunione noi «entriamo in comunione con la vita stessa di Gesù, nel dinamismo di questa vita che si dona a noi e per noi». Esattamente come nell’Ultima Cena del Giovedì Santo, anche oggi possiamo vivere nel mondo «Senza illusioni, senza utopie ideologiche, portando dentro di noi il Corpo del Signore, come la Vergine Maria nel mistero della Visitazione. Con l’umiltà di saperci semplici chicchi di grano, custodiamo la ferma certezza che l’amore di Dio, incarnato in Cristo, è più forte del male, della violenza e della morte», concludeva Benedetto XVI.

