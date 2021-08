Santa Messa da Amatrice per vittime terremoto/ Diretta video streaming Rai 1

COME VEDERE LA SANTA MESSA DA AMATRICE PER VITTIME TERREMOTO?

Coloro che non potranno assistere da vicino alla Santa Messa ad Amatrice per le vittime del terremoto del 24 agosto 2016 avranno la possibilità di seguire l’evento in diretta video streaming su Rai 1. Il collegamento, a cura del TG1 con gli aggiornamenti di Filippo Gaudenzi, sarà disponibile a partire dalle 10.55. Sarà possibile collegarsi anche sulla piattaforma Raiplay da computer, smartphone e altri dispositivi mobili.

La Santa Messa da Amatrice per le vittime del terremoto sarà soltanto uno degli appuntamenti in programma quest’oggi per il quinto anniversario della tragedia. Nell’intera programmazione di Rai 1, ma anche di molte altre testate giornalistiche, verrà dato ampio spazio alla ricorrenza del sisma del Centro Italia con interviste e servizi che ricordano quanto accaduto e rivelano cosa ancora sta accadendo ad oggi in quei territori coi tentativi di ricostruire quello che è andato distrutto.

SANTA MESSA DA AMATRICE PER VITTIME TERREMOTO ALLE 11.00

Martedì 24 agosto 2021 decorre il quinto anniversario del sisma che scosse Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, causando 299 morti, numerosi feriti e pesanti danni sul territorio. Alle ore 11.00 ad Amatrice, la cittadina più colpita dal terremoto, si svolgerà la Santa Messa per le vittime. Essa verrà celebrata presso il campo sportivo “Paride Tilesi” dal Vescovo di Rieti Monsignor Domenico Pompili alla presenza del Presidente del Consiglio Mario Draghi. Nel corso delle celebrazioni verranno letti i nomi di coloro che non ce l’hanno fatta, come già avvenuto questa notte – alle 3.36, orario della tragedia – nel corso della Veglia di Preghiera, che si è svolta senza fiaccolata in virtù delle norme anti-Covid.

L’accesso al campo sportivo “Paride Tilesi”, in cui avverranno le celebrazioni, sarà libero ma consentito ad un massimo di 600 persone, con obbligo di indossare la mascherina, di mantenere il distanziamento sociale ed evitare assembramenti durante le procedure di accesso e di uscita dall’area. L’apertura della zona è prevista per le 9.30. Il Comune, come di consueto, ha dichiarato Lutto Cittadino per tutta la giornata, per cui saranno chiusi gli Uffici Comunali e tutte le attività ad eccezione delle Farmacie e del Pronto Soccorso Pass.



