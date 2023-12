Santa Messa di Natale, Canale 5/ Diretta video streaming: Vangelo della Natività e le letture del 25 dicembre

SANTA MESSA DI NATALE OGGI SU CANALE 5: COME SEGUIRE LA DIRETTA VIDEO STREAMING E IN TV

La mattina di Natale in tv permette una piena copertura per tutti coloro che sono impossibilitati a recarsi in chiesa per le celebrazioni della Natività del Signore: come da tradizione infatti la Santa Messa di Natale su Canale 5 e su Rai 1 – in orari sfalsati – permettono a tutti di seguire in diretta tv e video streaming la celebrazione eucaristica che idealmente segue la Santa Messa della Notte con Papa Francesco avvenuta ieri in San Pietro.

Santa Messa di Natale 2023, Rai 1/ Diretta video streaming Roma, San Giovanni in Laterano. Il Vangelo di Gesù

In attesa del ritorno del Santo Padre in tv con la benedizione Urbi et Orbi a mezzogiorno, con diretta anche su Canale 5, ecco il programma di Mediaset per la mattina di oggi 25 dicembre 2023: la Santa Messa di Natale andrà in onda alle ore 10 in diretta sulla rete ammiraglia Canale 5, ma anche in diretta video streaming sul portale Mediaset Infinity-Canale 5, o sulla app Mediaset Infinity. La Santa Messa sarà possibile seguirla anche alle ore 11 su Rai 1, in collegamento quest’anno dalla Basilica di San Giovanni in Laterano a Roma: il tutto in attesa della Benedizione Urbi et Orbi e del messaggio di Natale di Papa Francesco, visibile dalle ore 11.55 su Rai 1, Tv2000 e Canale 5.

Santa Messa Vigilia di Natale 2023 con Papa Francesco/ Video omelia: “col cuore a Betlemme”. Poi cita Tolkien

SANTA MESSA CANALE 5, IL VANGELO E LE LETTURE DEL NATALE

Anche quest’anno Mediaset ha deciso di tenere “riserbo” la location della Santa Messa del giorno di Natale su Canale: resta dunque da capire se rimarrà la medesima dello scorso anno quando la celebrazione televisiva venne guidata da S. E. Mons. Gualtiero Sigismondi, vescovo di Orvieto-Todi, presso il Santuario dell’Amore Misericordioso di Collevalenza, in provincia di Perugia; o se invece verrà scelta un’altra parrocchia in collaborazione con la Conferenza Episcopale Italiana. In attesa dell’inizio della Santa Messa in diretta su Canale 5, ecco la Liturgia scelta dal Messale della Chiesa Cattolica Italiana per la giornata di oggi 25 dicembre 2023.

Natale 2023 a Betlemme, Santa Messa di mezzanotte/ Diretta video: “Gesù splende nel buio della guerra”

La Prima Lettura prevede il passo di Isaia “Tutti i confini della terra vedranno la salvezza del nostro Dio”; per la Seconda Lettura invece il rito ordinario romano prevede la lettera di San Paolo agli Ebrei, “Dio ha parlato a noi per mezzo del Figlio”: per quanto riguarda il Vangelo di Natale invece la Chiesa propone nella celebrazione della Natività il passo di Giovanni “Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi”. Per quanto riguarda invece il Rito Ambrosiano celebrato nella Diocesi di Milano, le letture di Natale restano le stesse scelte dalla CEI per il rito romano, varia soltanto il Vangelo: qui viene scelto la lettura del passo secondo Luca che descrive la Natività in Betlemme con anche il passaggio dell’Angelo che invita i pastori a seguire quel Bimbo venuto per salvare l’intera umanità.











© RIPRODUZIONE RISERVATA