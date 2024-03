Santa Messa Domenica delle Palme 2024 e Angelus/ Diretta video con Papa Francesco: rito ulivi verso la Pasqua

SANTA MESSA CON PAPA FRANCESCO PER LA DOMENICA DELLE PALME 2024: DIRETTA VIDEO STREAMING E TV, TUTTE LE INFO

Con la Santa Messa per la Domenica delle Palme 2024 ha ufficialmente inizio la Settimana Santa per la Chiesa Cattolica, l’ultima fase della Quaresima che culmina con la Passione e Resurrezione di Gesù, il punto più alto e importante della storia cristiana. L’appuntamento è fissato oggi in Piazza San Pietro, sul Sagrato della Basilica, per le ore 10 con l’inizio della Santa Messa celebrata da Papa Francesco assieme al cardinale Giovanni Battista Re, Decano del Collegio Cardinalizio.

Come da tradizione, al termine della Santa Messa per la Domenica delle Palme, si procederà con la benedizione di palme e ulivi a memoria dell’ingresso in Gerusalemme del Signore, prodromo della Settimana Santa che porterà alla Passione, morte e Resurrezione del Cristo. Sarà possibile seguire l’intero rito centrale della Domenica delle Palme con Papa Francesco a partire appunto dalle ore 10 in diretta tv su Rai 1 e Tv2000, oppure in diretta video streaming sul canale YouTube di Vatican News. Al termine della Santa Messa, attorno alle ore 12, la diretta mondiale da Piazza San Pietro trasmetterà l’Angelus di Papa Francesco in cui pronuncerà un breve messaggio all’inizio di questa settimana verso la Pasqua. La Santa Sede ha già stilato il calendario liturgico per le Celebrazioni della Settimana Santa 2024, ecco nel dettaglio tutti gli eventi che andranno in diretta tv e video streaming: Messa del Crisma il Giovedì Santo (ore 9.30); la Passione del Signore (ore 17) e la Via Crucis al Colosseo (ore 21.15) il Venerdì Santo; la Veglia Pasquale (ore 19.30) il Sabato Santo e la Messa del Giorno con Benedizione Urbi et Orbi (dalle ore 10) per la Domenica di Pasqua, 31 marzo 2024.

L’OMELIA DI PAPA FRANCESCO ALLA MESSA DEL 2023: “LA DOMENICA DELLE PALME E LE DUE MENTALITÀ UMANE”

Lo scorso anno Papa Francesco, che sorprese un po’ tutti presentandosi alla Santa Messa della Domenica delle Palme nonostante fosse stato dimesso appena pochi giorni prima dal ricovero in ospedale per un’infezione respiratoria, dedicò l’omelia per la Commemorazione dell’ingresso del Signore in Gerusalemme a due opposte “mentalità” che albergano spesso nel cuore dell’uomo. La mentalità dell’Io e quella di Dio: la prima incarnata da tutti coloro che insistono con Gesù a dirgli “salva te stesso”, la seconda invece è la scelta libertà presa da Gesù nell’offrire se stesso per salvare l’umanità.

«Lì, nel dolore fisico più acuto della passione, Cristo chiede perdono per chi lo sta trapassando. In quei momenti verrebbe solo da gridare tutta la propria rabbia e sofferenza; invece Gesù dice: Padre, perdona loro. Diversamente da altri martiri rimprovera i carnefici e non minaccia castighi in nome di Dio, ma prega per i malvagi», sottolineò il Santo Padre nell’omelia della Domenica delle Palme 2023. In attesa di ascoltare la nuova riflessione di Papa Francesco verso la Pasqua 2024, ricordiamo quel passaggio fulcro della “mentalità di Dio” protagonista in questa Domenica delle Palme: «È dalle sue piaghe, da quei fori di dolore provocati dai nostri chiodi che scaturisce il perdono […] Lì, mentre viene crocifisso, nel momento più difficile, Gesù vive il suo comandamento più difficile: l’amore per i nemici». Dal “buon ladrone” al Cristo in croce, nel trionfo celebrato nella Domenica delle Palme si sentono gli “echi” di quello che di lì a pochi giorni avrebbe colpito durante il Figlio di Dio: «in questa settimana accogliamo la certezza che Dio può perdonare ogni peccato. Dio perdona tutti, può perdonare ogni distanza, mutare ogni pianto in danza (cfr Sal 30,12); la certezza che con Cristo c’è sempre posto per ognuno; che con Gesù non è mai finita, non è mai troppo tardi. Con Dio si può sempre tornare a vivere», ricordò nell’omelia di un anno fa.

TRADIZIONI E ORIGINI DELLA DOMENICA DELLE PALME: PERCHÈ SI RICEVE L’ULIVO BENEDETTO?

In un momento di forte tensione internazionale per le tante, troppe guerre in corso tra Medio Oriente, Ucraina, Sud America e Africa, l’occasione della Domenica delle Palme – e in generale della Settimana verso la Pasqua – rappresenta un momento di riflessione e di preghiera speciale per rimettere al centro il tema della pace: dalle palme ai rami d’ulivo, i simboli di pace vengono “elevati” dalla Chiesa e “offerti” all’intera umanità per richiamare tutti alla pacificazione. Già di sua tradizione, le origini della Domenica delle Palme prendono spunto dal “Sukkot” ebraico, il periodo in cui Gesù con i discepoli si recò a Gerusalemme entrando trionfalmente nella città “acclamato” dalla gente come il nuovo Messia.

Per tale festa, i pellegrini ebrei arrivavano in Gerusalemme portando in mano il “luvav”, un mazzetto composto dai rami di tre alberi diversi: in primis la palma, storico simbolo della fede per il popolo ebraico; il mirto, simbolo della preghiera che s’innalza verso il cielo e il salice, rimando alla “bocca chiusa” dei fedeli. Per un motivo molto semplice e se volete banale, in Occidente è giunto fino ad oggi il rito dell’ulivo e non della palma per la ragione prettamente geografica, in quanto la pianta biblica non cresceva in larga parte del mondo occidentale. E come da tradizione nelle chiese in Italia (e non solo) ai fedeli viene consegnato un ramoscello di ulivo benedetto come simbolo di pace in memoria dell’arrivo di Gesù a Gerusalemme a cavalcioni di un’asinella (a raffigurare la mitezza del “Re dei Re” che sopraggiunge sull’animale più umile).

