Santa Messa GMG Lisbona 2023, diretta streaming video Angelus 6 agosto/ Con Papa Francesco: il programma

Un milione di giovani accompagnati da Papa Francesco in un pellegrinaggio di fede per riconoscere la propria vocazione nel mondo secolarizzato e difficile odierno: si chiude oggi, domenica 6 agosto, la GMG Lisbona 2023, la 38esima edizione dell’evento ideato genialmente da San Giovanni Paolo II. La Santa Messa di chiusura, l’Angelus e i saluti ai volontari scandiscono questa ultima giornata di Giornata Mondiale della Gioventù, come sempre da seguire in diretta video streaming sul canale YouTube ufficiale della GMG Lisbona, sul canale YouTube di Vatican News e in tv su Rai 1 e Tv2000.

Il programma ufficiale di Papa Francesco per questa ultima giornata di GMG 2023 a Lisbona inizia alle ore 9 (le 10 in Italia) con la Santa Messa di chiusura nell’immenso Parque Tejo presso il Campo della Grazia: a seguire l’Angelus e l’annuncio della città che ospiterà la prossima edizione della Giornata Mondiale della Gioventù, sapendo già che nel 2025 ci sarà il Giubileo dei giovani a Roma in vista dell’Anno Santo giubilare. Alle ore 16.30 Papa Francesco incontrerà i volontari della GMG presso il Passejo Maritimo di Algeste mentre alle 17.50 avverrà la cerimonia di congedo presso la Base Aerea di Figo Maduro a Lisbona appena prima della partenza in aereo direzione Roma Fiumicino.

PAPA FRANCESCO ALLA GMG 2023: LA VEGLIA E LA PACE

«Si alzò e andò di fretta nonostante avesse appena ricevuto l’annuncio dell’angelo»: così Papa Francesco nella lunga Veglia con i giovani ieri ha celebrato la quinta giornata d GMG Lisbona 2023 nell’immenso Campo della Grazia, penultimo appuntamento prima della Santa Messa e Angelus con cui oggi il Santo Padre chiuderà ufficialmente la 38esima Giornata Mondiale della Gioventù. Risottolineando il tema scelto per questa GMG, il Papa rileva come la Madonna dopo l’Annunciazione, «invece di pensare e a lei, pensa all’altra, a sua cugina, perché la gioia è missionaria, non è per se stessi ma per portare qualcosa agli altri».

Una gioia – quella “proposta” da Francesco al milione di giovani presenti a questa GMG Lisbona 2023 – che affonda le proprie “radici” nella vita di genitori, nonni, animatori, insegnanti e catechisti, tutti coloro che accompagnano la vita dei giovani. L’altra domanda che il Papa fa ai ragazzi della GMG 2023 durante la Veglia è se a loro è mai capitato di essere stanchi: «a volte succede di gettare la spugna e di non aver voglia di far niente e allora si smette di camminare e si cade». Nella vita, tuttavia il fallimento non è la fine. L’importante quando, ricorda il Pontefice citando una canzone degli alpini, è non “rimanere caduti”, chiudendo la vita alla speranza. «Non c’è nessun corso che ci insegni a camminare nella vita», ha detto ancora ieri Francesco dopo la preghiera per la pace recitata davanti alla Madonna di Fatima, «lo impariamo dai nostri genitori, lo impariamo dai nostri nonni, lo impariamo dai nostri amici, tenendoci per mano. C’è solo una cosa gratuita ed è l’amore di Gesù».

