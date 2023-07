Santa Messa in Tv Rai 1 oggi 30 luglio 2023/ Diretta streaming video, orario: Chiesa degli Italiani a Lisbona

DIRETTA SANTA MESSA RAI 1, OGGI DOMENICA 30 LUGLIO 2023, DALLA CHIESA DEGLI ITALIANI A LISBONA

La Santa Messa di oggi, domenica 30 luglio 2023, trasmessa in diretta tv da Rai 1 dalle ore 10:55, è celebrata nella Chiesa degli Italiani di Lisbona, in Portogallo. Si tratta della stessa chiesa che accoglierà i pellegrini giunti e in arrivo nella capitale portoghese per la Giornata mondiale della Gioventù. Ma nella giornata odierna, appunto alla vigilia dell’apertura della Gmg, ospiterà la celebrazione eucaristica con i pellegrini italiani. A presiedere la Santa Messa il segretario generale della Cei, monsignor Giuseppe Baturi. La regia è curata da Gianni Epifani, che ha descritto questa chiesa come “un punto di riferimento per gli italiani a Lisbona“.

Infatti, come riportato da ToscanaOggi, ha ricordato che per secoli e secoli, per marinai e commercianti italiani, “è stata un luogo di incontro e di preghiera“. Inoltre, è simbolo del legame tra l’Italia e Portogallo. “Quindi, come televisione italiana, abbiamo scelto questo luogo per raccontare l’incontro dei giovani italiani che stanno arrivando alla Gmg“, ha aggiunto Epifani. Infatti, la diretta della Santa Messa di oggi 30 luglio 2023 arà animata dai giovani non solo dal punto di vista dei canti, ma anche del servizio liturgico. E la maggior parte dell’assemblea sarà formata dai ragazzi italiani che sono già arrivati a Lisbona.

DIRETTA SANTA MESSA RAI 1: IL PONTE TRA PORTOGALLO E ITALIA

La Chiesa degli Italiani a Lisbona è un luogo speciale, fuori dal tempo in quanto la sua storia è una somma di epoche diverse, visto che ha vissuto due ricostruzioni, e fuori dallo spazio, in quanto anche se si trova nella capitale del Portogallo, fa capo allo Stato italiano tramite la sua ambasciata. Dunque, è un “ponte” con l’Italia. Peraltro, nella sagrestia è conservata una pergamena benedetta da Papa Francesco, indirizzata al rettore, padre Francesco Temporin, in occasione del quinto centenario di erezione, celebrato nel 2018. Il religioso è uno dei tre sacerdoti che celebrano in questa chiesa, di cui uno portoghese, padre Manuel, che però ha studiato in Italia. “Nel 1755 un terremoto devastante causò 7mila morti in Portogallo. La chiesa non fu danneggiata. Due giorni dopo, un incendio collegato al sisma, invece, la distrusse“.

Dopo la ricostruzione, è stata affidata ai sacerdoti del Sacro Cuore di Gesù. Il legame della Chiesa degli Italiani a Lisbona con il nostro Paese è alle origini, infatti nel ‘500 la costruzione fu finanziata dagli italiani che vivevano a Lisbona. Si trattava soprattutto di commercianti genovesi che si trovavano nella capitale portoghese per affari. Quindi, volevano un luogo comune per dare voce alla propria fede. Da allora, il legame è rimasto intatto, nonostante gli eventi naturali, e si rinnova anche oggi con la Santa Messa.

DIRETTA VIDEO STREAMING TV SANTA MESSA DALLA CHIESA DEGLI ITALIANI A LISBONA, DOMENICA 30 LUGLIO 2023

La Santa Messa dalla Chiesa degli Italiani a Lisbona, presieduta da monsignor Giuseppe Baturi, sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1 alle ore 10:55, ma è disponibile anche in video streaming. Basta collegarsi sul sito di Rai Play (cliccando qui), che offre anche un’app per dispositivi – tablet e smartphone – iOS e Android. La regia è curata da Gianni Epifani, mentre il commento liturgico è stato affidato ad Orazio Coclite.

