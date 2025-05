CON LA MESSA PER L’ELEZIONE DEL NUOVO PAPA SI “AVVIA” IL CONCLAVE 2025

Esattamente 16 giorni dopo il triste annuncio del Vaticano al mondo della morte di Papa Francesco, la Chiesa Cattolica si appresta nella giornata di oggi 7 maggio ad avviare il Conclave 2025, il terzo di questo nuovo millennio chiamato ad eleggere il prossimo Pontefice e Vicario di Cristo. Prima però delle effettive votazioni e la prima fumata prevista oggi pomeriggio, sarà la Santa Messa “Pro eligendo Romano Pontifice” a radunare per l’ultima volta prima della nomina del nuovo Papa tutti e 252 i cardinali del Collegio Cardinalizio.

Con la processione in Cappella Sistina oggi pomeriggio (ore 16.30) saranno solo i 133 cardinali elettori a radunarsi per dare il via al processo di elezione del nuovo Pontefice, ovvero solo coloro che hanno compiuto meno di 80 anni: il primo ad essere naturalmente escluso dal Conclave è proprio il Decano del Collegio Cardinalizio, il Card. Giovanni Battista Re, che stamane celebra la Santa Messa per l’elezione del nuovo Papa.

Dopo aver diretto le esequie solenni di Papa Francesco, il Decano Re si appresta a celebrare la Santa Messa “Pro eligendo Romano Pontifice” con diretta tv e video streaming mondiale in Basilica di San Pietro: l’appuntamento è previsto alle ore 10 presso la Cappella Papale, davanti all’intero Collegio con tutti i cardinali chiamati a pregare per l’unità della Chiesa davanti al passaggio storico della nomina di un nuovo Pontefice dopo Benedetto XVI e Francesco.

Per seguire la Santa Messa tradizionale di “inizio” Conclave 2025 è possibile collegarsi con Rai 1, Tv2000 o con la semplice diretta streaming YouTube del canale Vatican News: qui è possibile trovare il libretto della celebrazione con le Letture, il Vangelo e le preghiere proposte dalla Santa Sede verso l’elezione del nuovo Pontefice.

COSA SUCCEDE DOPO LA MESSA COL CARD. RE: OGGI POMERIGGIO LA PRIMA VOTAZIONE

Nei prossimi eventuali giorni di Conclave 2025 i cardinali elettori si troveranno ogni mattina per la Messa e le Lodi ma sempre rimanendo senza contatti con l’esterno in modo da preservare il sacro momento della nomina del prossimo Pontefice. Dopo la Santa Messa Pro eligendo Romano Pontifice, oggi pomeriggio alle 16.30 i cardinali incaricati di eleggere il Santo Padre si troveranno in Cappella Sistina cominciando il rito officiale del Conclave 2025, con la formula dell’Extra omnes che tiene fuori tutti i non cardinali-elettori dalla Cappella dove “troneggia” il maestoso “Giudizio Universale” di Michelangelo.

Per questa prima giornata di Conclave 2025 è prevista una sola votazione, con conseguente “fumata” sul comignolo di Piazza San Pietro direttamente collegato alla Cappella Sistina: se nera, si procederà domani a nuove votazioni, se bianca invece vorrà dire che i fratelli cardinali avranno già trovato il quorum minimo di almeno 89 voti per eleggere il nuovo Capo della Chiesa mondiale.

«La preghiera è la vera forza per l’unità di tutte le membra nell’unico Corpo di Cristo», hanno scritto i cardinali dopo le Congregazioni Generali in preparazione del Conclave al via oggi in Vaticano: pronti a farsi strumenti e tramiti dell’azione dello Spirito Santo, il momento sacro si innalza sull’intera Chiesa in religiosa attesa per ciò che uscirà da quella fumata in arrivo questa sera attorno alle ore 19.

DAL CARDINALE RATZINGER A SODANO: I PRECEDENTI RECENTI PER LA SANTA MESSA PRO ELIGENDO ROMANO PONTIFICE

Come detto, a celebrare la Santa Messa Pro eligendo Romano Pontifice sarà il Decano dei Cardinali, Giovanni Battista Re che già ha tenuto l’omelia dei funerali di Papa Francesco appena due settimane fa: nell’ultima celebrazione della Messa per l’elezione del Papa era stato il Cardinale Sodano, pochi giorni dopo la clamorosa “rinuncia” di Papa Benedetto XVI, a dare il via al Conclave che poi elesse in soli due giorni Jorge Mario Bergoglio.

Nel 2005 invece, alla morte di San Giovanni Paolo II, a celebrare i funerali e la Santa Messa Pro eligendo Romano Pontifice era stato lo stesso Cardinale Joseph Ratzinger che di lì a poco sarebbe stato eletto nuovo Papa della Chiesa Cattolica. «In quest’ora di grande responsabilità, ascoltiamo con particolare attenzione quanto il Signore ci dice», scrisse il Papa Emerito nella sua omelia della Santa Messa appena prima del Conclave 2005. Come avrebbe poi messo in pratica durante il suo Pontificato, il futuro Benedetto XVI sottolineò la centralità della misericordia di Cristo nel momento sacro del Conclave, «ci doni un pastore secondo il suo cuore, un pastore che ci guidi alla conoscenza di Cristo».

Quel pastore divenne poi lui stesso, presentandosi al mondo pochi giorni dopo come “l’umile lavoratore della Vigna del Signore”, un servitore della Chiesa pur dall’alto della sua eminente conoscenza dottrinale e teologica. Nel 2013 il Card. Sodano nella Santa Messa Pro eligendo Romano Pontifice si soffermò sulla necessità dello Spirito Santo per sorreggere l’ora “grave” della Chiesa con carità, speranza e misericordia: nulla di più “calzante” di quanto poi tentò di mettere in pratica il nuovo Pontefice Francesco, eletto il 13 marzo 2013 dopo la fine del Conclave.