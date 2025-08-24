La Santa Messa al Meeting Rimini 2025 con il cardinale Zuppi a celebrare: diretta video streaming, orari, canti e libretto. La preghiera per la pace

IL PRESIDENTE DELLA CEI ZUPPI AL MEETING PER LA SANTA MESSA: DIRETTA STREAMING, LIBRETTO E CANTI

È un lieto ritorno quello del Presidente della CEI, il cardinale Matteo Maria Zuppi, che nella domenica del Meeting Rimini 2025 celebrerà la Santa Messa in diretta tv e video streaming online: dopo aver già “aperto” l’edizione numero 44 nel 2023, l’arcivescovo di Bologna torna ospite della kermesse per l’Amicizia tra i popoli con la cerimonia eucaristica fissata oggi 24 agosto 2025 dalle ore 11 in Auditorium isybank D3 (con video collegamento anche in Sala Neri Generali).

Santa Messa Rai 1 oggi 24 agosto 2025/ Diretta video da Martina Franca. Angelus Papa Leone XIV in Vaticano

L’appuntamento con la Santa Messa del Meeting Rimini 2025 arriva al terzo giorno di questa 46esima edizione, nella settimana che ha visto la grande giornata di preghiera e digiuno per la pace indetta da Papa Leone XIV con la piena adesione della CEI e di tutte le realtà cristiane d’Italia e nel mondo. In attesa di conoscere il nuovo appello alla pacificazione in arrivo con l’omelia della Santa Messa, l’appuntamento è appunto alle ore 11 con la diretta tv su Tv2000 e Teleradipace, con l’aggiunta della diretta streaming video sulle pagine del “IlSussidiario.tv” e sul canale YouTube del Meeting di Rimini per l’Amicizia tra i popoli.

L'INTERVISTA/ Mons. Varden: la libertà dei figli di Dio cambia il mondo per contagio

Oltre al Presidente dei vescovi italiani, concelebreranno la Santa Messa domenicale il vescovo di Rimini Nicolò Anselmi, il vescovo di Bentiu in Sud Susan, mons. Christian Carlassare e l’arcivescovo emerito di Taranto, mons. Filippo Santoro. In aggiunta, presenti sull’altare anche il vescovo di Kharkiv-Zaporizhzhia, mons. Pavlo Honcharuk, con il vescovo di Trondheim, mons, Erik Varden (presidente della Conferenza Episcopale di Scandinavia) e con l’arcivescovo metropolita di Algeri, il cardinale Jean-Paul Vesco. Una Chiesa “mondiale” che si riunisce a Rimini quasi a simboleggiare l’unità cristiana e la fraternità in questi momenti cupi. Per conoscere tutte le letture e i canti scelti per la Santa Messa è possibile consultare il libretto ufficiale a questo link.

MEETING 2025/ Varden, costruire con mattoni nuovi è diventare (noi) il tempio di Dio

LA PACE E LA PREGHIERA: L’ABBRACCIO DELLA CHIESA ITALIANA AL MEETING RIMINI 2025

Nello spirito di quanto Papa Leone XIV ha tratteggiato col messaggio al Meeting di Rimini 2025 – dove il Santo Padre ha parlato di pace come l’incontro tra gesti quotidiani e impegno, il contrario di una utopia spirituale – la Santa Messa con il cardinale Zuppi al Meeting Rimini 2025 rilancia il valore della preghiera per un mondo attraversato da guerre e violenze quotidiane.

Come ha spiegato lo stesso arcivescovo di Bologna nella nota della Chiesa italiana per la giornata mondiale di preghiera e digiuno, serve unirsi all’appello del Papa per supplicare la Madonna di allontanare «ogni popolo dall’orrore della guerra». L’abbraccio della Conferenza Episcopale Italiana assieme ai prelati in arrivo da ogni parte del mondo si fa carne in questa terza giornata di kermesse, nel giorno del Vangelo di Luca sulla salvezza ultima dell’umanità. «Gli ultimi saranno i primi, e i primi ultimi»: con il passaggio evangelico la cristianità riparte dal Meeting, punto di incontro di popoli e storie prima ancora di dottrine.