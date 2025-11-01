Ognissanti 2025 con Papa Leone XIV: Santa Messa e l'Angelus in Vaticano col Giubileo del Mondo Educativo e la proclamazione di Newman Dottore della Chiesa

LA CELEBRAZIONE DI TUTTI I SANTI ASSIEME AL GIUBILEO DEL MONDO EDUCATIVO: LA DIRETTA CON PAPA LEONE XIV IN VATICANO

Con una lunga diretta nazionale su Rai 1 e sui media del Vaticano, Papa Leone XIV celebra oggi 1 novembre 2025 la grande festa di Ognissanti assieme al Giubileo del Mondo Educativo, il tutto proclamando San John Henry Newman come nuovo Dottore della Chiesa: un tris di celebrazioni unite nella testimonianza per la pace di Cristo, disarmata e disarmante, che da Roma a tutto il mondo si estende per un’attualità sempre più inquietante e irrequieta.

Alle ore 10.30 stamane la Santa Messa, a seguire l’Angelus, con possibilità di seguire la Festa di Tutti i Santi della Chiesa sia su Rai 1 che su Vatican News: i collegamenti streaming live restano i tradizionali, da RaiPlay alla pagina YouTube della Santa Sede, ricordando come la celebrazione eucaristica con il Pontefice verrà seguita dalla catechesi di Leone XIV con tanto di messaggio di pace ribadito all’interno della preghiera dell’Angelus.

Se oggi viene celebrata la grande testimonianza cristiana nella storia che hanno rappresentato la schiera dei Santi, non bisogna dimenticare come già nelle prossime ore Papa Leone XIV farà la sua prima visita al Cimitero Monumentale del Verano per la commemorazione di tutti i defunti domani 2 novembre 2025, nel pomeriggio alle ore 16. Previsto invece verso mezzogiorno il collegamento sempre domani con Piazza San Pietro per la celebrazione dell’Angelus domenicale, sempre con il Santo Padre, dando il via ad un mese che porterà al primo Avvento della Chiesa sotto il Pontificato di Robert Francis Prevost.

SANTO JOHN HENRY NEWMAN VIENE PROCLAMATO DOTTORE DELLA CHIESA: COSA VUOLE DIRE E PERCHÈ LA DECISIONE DELLA CHIESA

Mentre si chiuderà oggi in Vaticano il grande Giubileo del Mondo Educativo, che nei giorni scorsi ha visto udienze e preghiere organizzate anche con Papa Leone XIV con i pellegrini educatori giunti da ogni parte del mondo, la Santa Messa per Ognissanti 2025 (qui il libretto della celebrazione, ndr) rappresenta un’occasione importante per celebrare uno di questi testimoni che nel corso della storia umana hanno saputo esprimere con la propria vita la bellezza e la verità del Vangelo di Cristo.

Uno dei grandi protagonisti della storia ecumenica cristiana del 19esimo secolo, San John Henry Newman, diventa oggi ufficialmente Dottore della Chiesa: la canonizzazione nel 2019 – accompagnata dal lungo percorso di riavvicinamento tra Chiesa Cattolica e Anglicana sotto i pontificati di Benedetto XVI e Francesco – ha aperto la strada ad una nomina che già Ratzinger aveva espresso come opzione molto più che probabile sulla figura storica e cristiana del filogovernativo John Henry Newman.

Convertito dall’anglicanesimo al cattolicesimo a seguito di un illuminante viaggio a Roma all’età di 32 anni, il nuovo Dottore della Chiesa è una delle menti e anime più brillanti dell’intera Chiesa cristiana mondiale: profondo, “alto” nei temi, ma sempre fianco a fianco della cristianità più semplice, convinto che l’ascolto e il dialogo con il prossimo sono occasioni uniche per vivere la verità del Signore.

«Visse quella visione profondamente umana del ministero sacerdotale nella devota cura per la gente», ebbe a dire Papa Benedetto XVI durante la beatificazione avvenuta nel 2010, mentre Francesco quasi dieci anni dopo parlò di Newman appena proclamato Santo come la logica del “Con ad cor loquitur” (il motto scelto dall’arcivescovo inglese, ndr) rende possibile l’incontro con il Mistero attraverso «il dialogo orante, da cuore a cuore, con Cristo vivo». Con la nomina a Dottore della Chiesa oggi la Chiesa di Papa Leone XIV riconosce per San Newman l’autorevolezza di un testimone cristiano che tra opere e dottrina testimoniata accresce la vita di fede all’interno della storia della Chiesa: con quest’ultimo, il numero dei Dottori della Chiesa sale a 38.