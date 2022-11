Santa Messa Ognissanti e Angelus Papa Francesco/ Diretta video Rai 1: festa dei Santi

LA SANTA MESSA PER LA FESTA DI OGNISSANTI: DIRETTA VIDEO TV, ORARIO E LUOGO

Per la tradizionale festa di Ognissanti è in programma con diretta nazionale su Rai 1 la Santa Messa di precetto: quest’anno la CEI (Conferenza Episcopale Italiana) ha scelto come località per trasmettere in diretta tv e video streaming la Cattedrale di San Cataldo a Taranto in Puglia. L’appuntamento è fissato alle ore 10.50 su Rai 1 e sulla diretta video streaming online tramite RaiPlay: la Santa Messa di Ognissanti è preceduta dalla puntata “A Sua Immagine Speciale” incentrata proprio sulla solennità di Tutti i Santi, tra le più antiche e tradizionali della Chiesa Cattolica.

Ognissanti 2022, solennità oggi 1 novembre/ Cos'è la festa di Tutti i Santi

La diretta della trasmissione con Lorena Bianchetti proseguirà anche dopo la Santa Messa da Taranto in quanto preparerà l’arrivo di Papa Francesco per la celebrazione dell’Angelus di Tutti i Santi (dalle ore 12 in Vaticano): l’intera mattinata di dirette tv e streaming sulla rete ammiraglia Rai dedicata alla festa di Ognissanti terminerà alle ore 12.20. La Santa Messa quest’anno viene celebrata dal Parroco di San Cataldo Mons. Emanuele Ferro: il tradizionale pellegrinaggio dei tarantini al cimitero di San Brunone per la solennità di Ognissanti e dei Defunti ha visto ieri la celebrazione della Santa Messa con l’Arcivescovo di Taranto, Mons. Filippo Santoro. La celebrazione eucaristica di oggi invece vedrà accompagnare le funzioni dalla corale della basilica cattedrale diretta dal maestro Giuseppe Gregucci.

Eutanasia, presidente vescovi Francia a Macron/ "Non esiste il diritto di far morire"

OGNISSANTI, DOPO LA SANTA MESSA L’ANGELUS DI PAPA FRANCESCO: DIRETTA VIDEO STREAMING

Come già anticipato, a seguire della Santa Messa in diretta tv su Rai 1 e in video streaming (questa volta non solo su RaiPlay ma anche su Tv2000 e canale YouTube di Vatican News) è in programma il tradizionale Angelus di Papa Francesco dalla finestra che si affaccia su Piazza San Pietro. La recita della preghiera all’Angelo e alla Madonna verrà come sempre preceduta da una riflessione sul Vangelo di oggi, dedicato per l’appunto alla solennità di Ognissanti; al termine dell’Angelus, sempre Papa Francesco dedicherà un messaggio di pace e preghiera alle varie crisi internazionali in atto. Non mancherà dunque il riferimento alla richiesta di pace per la guerra in Ucraina: proprio negli ultimi mesi durante l’Angelus spesso il Santo Padre ha concentrato i suoi appelli più dirimenti e “tonanti”. Dopo Ognissanti nell’agenda di Papa Francesco, prima del viaggio in Bahrain, è previsto domani 2 novembre la commemorazione per i Defunti presso l’Altare della Cattedra nella Basilica Vaticana cui seguirà la visita presso il Campo Santo Teutonico.

Il cardinale Agagianian verso la beatificazione/ Guidò la chiesa cattolica armena

«Oggi celebriamo Tutti i Santi e nella Liturgia risuona il messaggio “programmatico” di Gesù cioè le Beatitudini (cfr Mt 5,1-12a). Esse ci mostrano la strada che conduce al Regno di Dio e alla felicità: la strada dell’umiltà, della compassione, della mitezza, della giustizia e della pace. Essere santi è camminare su questa strada»: lo diceva Papa Francesco per la solennità di Ognissanti nell’Angelus del 2021, quando ricordava come «Le Beatitudini, allora, sono la profezia di un’umanità nuova, di un modo nuovo di vivere: farsi piccoli e affidarsi a Dio, invece di emergere sugli altri; essere miti, invece che cercare di imporsi; praticare la misericordia, anziché pensare solo a sé stessi; impegnarsi per la giustizia e la pace, invece che alimentare, anche con la connivenza, ingiustizie e disuguaglianze. La santità è accogliere e mettere in pratica, con l’aiuto di Dio, questa profezia che rivoluziona il mondo. Allora possiamo chiederci: io testimonio la profezia di Gesù?».













© RIPRODUZIONE RISERVATA