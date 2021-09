Santa Messa Papa Francesco, diretta video streaming/ Slovacchia, il viaggio, la croce

PAPA FRANCESCO, LA SANTA MESSA IN CROAZIA

Si chiude oggi il viaggio di Papa Francesco in Ungheria e Slovacchia, con la Santa Messa celebrata presso il Santuario Nazionale di Šaštin: nel primo viaggio dopo l’operazione al colon, il Santo Padre ha fatto visita al Paese di Viktor Orban (incontrandolo direttamente appena sbarcato domenica scorsa) per poi concentrare i vari appuntamenti della fitta agenda nella terra slovacca. Ieri gli incontri con i giovani, la comunità Rom e la celebrazione della Divina Liturgia Bizantina di San Giovanni Crisostomo con tre discorsi ricchi di riflessioni e appelli all’intera cristianità europea (e non).

Oggi Papa Francesco farà una “sintesi” di questi densissimi giorni di viaggio apostolico: prima nell’omelia centrale della Santa Messa prevista alle ore 10 dal Santuario di Šaštin, poi con la consueta conferenza stampa in aereo durante il ritorno dalla Slovacchia versa Roma. «La vera originalita’ oggi, la vera rivoluzione, è ribellarsi alla cultura del provvisorio, è andare oltre l’istinto e oltre l’istante, è amare per tutta la vita e con tutto sé stessi. Non siamo qui per vivacchiare, ma per fare della vita un’impresa», queste parole riferite ieri ai giovani riuniti nello Stadio Lokomotiva di Kosice fungono da punto di contatto e tramite con i vari temi affrontati dal Santo Padre in questi giorni di viaggio extra-Vaticano.

Un invito ai giovani che è in realtà un messaggio a tutti i cristiani affinché rimangano attaccati a ciò che conta davvero, la testimonianza di Cristo che vince la morte e il peccato: «I grandi sogni non sono l’auto potente, il vestito alla moda o la vacanza trasgressiva. Non date ascolto a chi vi parla di sogni e invece vi vende illusioni: sono manipolatori di felicità. Siamo stati creati per una gioia più grande: ciascuno di noi è unico ed è al mondo per sentirsi amato nella sua unicità e per amare gli altri come nessuno può fare al posto suo. Non si vive seduti in panchina a fare la riserva di qualcun altro. No, ciascuno è unico agli occhi di Dio. Non lasciatevi “omologare’». Sempre ieri, poco dopo l’incontro dei giovani, Papa Francesco ha fatto visita alla comunità dei Rom nel quartiere Lunik IX di Kosice, in Slovacchia, ribadendo la necessità di dialogo e integrazione: «Giudizi e pregiudizi aumentano solo le distanze – ha detto Francesco -. Contrasti e parole forti non aiutano. Ghettizzare le persone non risolve nulla. Quando si alimenta la chiusura prima o poi divampa la rabbia. La via per una convivenza pacifica è l’integrazione».

Pregno e denso anche il messaggio lanciato ai fedeli sul significato profondo della croce e della sofferenza di Gesù per salvare il cuore dell’uomo: «apprendere crocifissi dovunque non serve se non ci fermiamo a guardare il Crocifisso e non gli apriamo il cuore, se non ci lasciamo stupire dalle sue piaghe aperte per noi, se il cuore non si gonfia di commozione e non piangiamo davanti al Dio ferito d’amore per noi. Se non facciamo così, la croce rimane un libro non letto, di cui si conoscono bene il titolo e l’autore, ma che non incide nella vita. Non riduciamo la croce a un oggetto di devozione, tanto meno a un simbolo politico, a un segno di rilevanza religiosa e sociale». Qui di seguito la diretta in video streaming sul canale YouTube di Vatican News della Santa Messa di Papa Francesco come commiato al popolo slovacco (dalle ore 10).

