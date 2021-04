Santa Messa Papa Francesco Divina Misericordia/ Diretta video streaming Rai 1

Appuntamento in diretta con la Santa Messa di Papa Francesco. Non una domenica come le altre quella di oggi, 11 aprile 2021. Il Pontefice – come riferito dalla Sala Stampa Vaticana – torna a celebrare una Messa in forma privata – alle ore 10:30 – all’interno della Chiesa di Santo Spirito in Sassia, nella domenica dedicata alla Divina Misericordia. Una ricorrenza liturgica, quest’ultima. istituita 21 anni fa da San Giovanni Paolo II, e da celebrarsi la seconda Domenica di Pasqua. Una volta ultimata l’Eucaristia, il Papa guiderà poi la recita del Regina Caeli. Anche lo scorso anno, per la Divina Misericordia, il Santo Padre ha celebrato l’Eucaristia, in forma privata, nella chiesa di Santo Spirito in Sassia che Papa Wojtyla dedicò al culto promosso da Santa Faustina Kowalska. Con il mondo da poche settimane travolto e sconvolto dalla pandemia, Bergoglio ricordò che la misericordia di Dio è “la mano che ci rialza sempre“. Dio non si stanca, ribadì, “di tenderci la mano per rialzarci dalle nostre cadute“.

Papa Francesco, con quell’intervento, volle rimarcare il rischio – poi rivelatosi purtroppo concreto e tuttora incombente – di “dimenticare chi è rimasto indietro“, nonché il pericolo di essere colpiti dal “virus” dell'”egoismo indifferente” con cui si arriva a selezionare le persone, a mettere da parte i poveri, a sacrificare sull’altare del progresso. “Questa pandemia – aveva detto Francesco in quell’occasione – ci ricorda però che non ci sono differenze e confini tra chi soffre. Siamo tutti fragili, tutti uguali, tutti preziosi. Quel che sta accadendo ci scuota dentro: è tempo di rimuovere le disuguaglianze, di risanare l’ingiustizia che mina alla radice la salute dell’intera umanità!“. Solo usando misericordia verso chi è più debole, aveva spiegato il Papapapa fr, l’umanità avrà l’opportunità di ricostruire un nuovo mondo. La Santa Messa verrà trasmessa in tv da Vatican Media e in streaming su Vatican News, testata giornalistica on line della stampa ufficiale della Città del Vaticano, con i commenti in lingua italiana, francese, inglese, tedesca, spagnola, portoghese e araba.

