La festa per la "tripla" Dedicazione della Basilica di San Giovanni in Laterano: la Santa Messa in diretta video con Papa Leone XIV, orari e libretto

LA “TRIPLA” DEDICAZIONE IN LATERANO E LA SANTA MESSA CON PAPA LEONE XIV: GLI APPUNTAMENTI DI OGGI 9 NOVEMBRE

Il ritorno nella Basilica dove risiede la cattedra del Vescovo di Roma per la festa della Dedicazione e il ribadire che solo nella libertà più completa si può affermare la testimonianza di salvezza del Cristo Unigenito Figlio di Dio: è Papa Leone XIV a celebrare questa mattina la Santa Messa nella Basilica di San Giovanni in Laterano, in occasione appunto della Dedicazione molto particolare che accompagna la storia di una delle Basiliche papali in Roma.

La Santa Messa celebrata oggi da Papa Leone XIV in Laterano avrà inizio alle 9.30 e sarà trasmessa in diretta tv su Tv2000 e in video streaming live sul canale online della tv dei vescovi, oltre alla consueta pagina YouTube dei Media in Vaticano. Alle 12 è poi previsto il consueto Angelus di pace, con collegamento in diretta da Piazza San Pietro.

Una Dedicazione quella per la Basilica luterana che si divide in tre parti, tutte concorrenti a celebrare il nome reale che molti non sanno essere legato a questa Basilica: “Arcibasilica Papale del Santissimo Salvatore e dei Santi Giovanni Battista ed Evangelista in Laterano”. Inizia tutto il 9 novembre del 324 quando l’allora Papa Silvestro I dedicò questa monumentale Basilica a Cristo Salvatore, dopo il finanziamento praticamente completo dell’imperatore Costantino.

A seguire nel IX secolo fu Papa Sergio III ad aggiungere l’appellativo di San Giovanni Battista come “seconda” Dedicazione in Laterano, e non è finito qui: nel XII secolo infatti Papa Lucio II aggiunge integralmente la dedicazione al Santo Evangelista che fu anche il giovane apostolo che accompagnò Gesù fin sotto la Croce, unico tra tutti i discepoli.

LA LIBERTÀ DEI CRISTIANI E IL MOTIVO DELLA DEDICAZIONE. QUI SOTTO LA DIRETTA DELLE CELEBRAZIONI

Dopo essere stata anche sede unica del Papato attorno al IV secolo e fino al termine del periodo di Avignone (attorno al XIV secolo) la Basilica in Laterano conserva anche il nominativo di “Madre e Capo di tutte le Chiese della Città e del Mondo”. Come sottolinea la Diocesi di Roma nel comunicato che annuncia la Santa Messa di Papa Leone XIV in Laterano per oggi 9 novembre 2025, è proprio la Basilica dedicata ai due Santi di nome Giovanni ad essere stata la prima vera chiesa della cristianità in cui i cristiani «pubblicamente hanno potuto svolgere le loro celebrazioni e liturgie».

È in Laterano che si è sperimentata una prima forma di libertà di fede applicata al mondo cristiano, dopo la svolta dell’imperatore romano Costantino, a sua volta convertito dalla madre Sant’Elena: una libertà di professare la propria fede, ma anche la piena libertà di poter testimoniare al mondo la pienezza dell’incontro cristiano, che è poi quanto ripete ancora oggi Papa Prevost nel comunicare la necessaria e urgente pace di Cristo sul mondo sempre più in fiamme.

Come sottolinea la Diocesi nel libretto della Santa Messa preparato per questa mattina (e disponibile integralmente qui, ndr) l’anniversario della Dedicazione della Cattedra di Roma è l’occasione per invocare «la grazia della contemplazione del volto del Salvatore, indicato dal Battista e annunciato dal Discepolo Evangelista».