IL GIUBILEO DELLO SPORT SI CELEBRA IN SAN PIETRO PER LA SANTA MESSA DELLA SS.MA TRINITÀ CON PAPA LEONE XIV

Un calendario molto fitto che unisce il grande afflusso di fedeli pellegrini da ogni parte del mondo con il calendario liturgico della Chiesa: oggi Papa Leone XIV celebra la Santa Messa per la Festa della Santissima Trinità in unione con il Giubileo dello Sport 2025, confermando per la terza settimana consecutiva una celebrazione di rilievo con il Santo Padre in Vaticano. Dopo i Giubilei di Famiglia e Movimenti – rispettivamente nelle Domeniche di Ascensione e Pentecoste – al centro della liturgia oggi trova spazio l’elevazione della Trinità cristiana, forse il mistero più profondo e “rivoluzionario” della fede in Gesù.

Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo: su queste tre figure si concentrerà l’omelia di Papa Leone XIV, così come il successivo primo Angelus dopo il periodo pasquale: il tutto con la celebrazione e chiusura del ventesimo appuntamento giubilare del 2025, con professionisti, sportivi, amatori e dirigenti da ogni parte del globo. La Santa Messa in Basilica di San Pietro è fissata per le ore 10 con un lieve cambio di programma rispetto a quanto pattuito alla vigilia: la Santa Sede ha scelto infatti di spostare l’evento in Basilica, e non in Piazza San Pietro, date le altissime temperature previste per la giornata di oggi 15 giugno 2025.

IL PROGRAMMA DEL GIUBILEO DELLO SPORT: ECCO COME SEGUIRE OGGI 15 GIUGNO 2025

In realtà la grande festa dello sport cattolico a Roma era già cominciata ieri con la lunga giornata prima all’Auditorium Augustinianum e poi nel pomeriggio al Villaggio dello Sport allestito in Piazza del Popolo: testimonianze di speranza e inclusione, preparate dal Dicastero per la Cultura e l’Educazione, hanno visto sfilare diversi protagonisti e testimoni dello sport mondiale, dal pilota di F1 Felipe Massa al campione NBA ex Boston Celtics Gordon Hayward, con l’ex centrocampista della Roma (e attuale sindaco di Verona) Damiano Tommasi assieme a campioni dello sport olimpico come Pino Maddaloni, Caterina Banti e l’atleta paralimpica Giulia Ghiretti.

Dopo il pellegrinaggio in San Pietro per il passaggio sotto la Porta Santa, nella mattina di oggi è attesa la Santa Messa con tutti i protagonisti e i pellegrini giunti fino a Roma per il Giubileo dello Sport: l’appuntamento con Papa Leone XIV è per le ore 10 in Basilica di San Pietro, con possibilità di seguire il tutto anche in diretta tv su Rai 1 e Tv2000, così come con la diretta live streaming su RaiPlay e sul canale YouTube di Vatican News. Al termine della messa la recita dell’Angelus del Signore con un nuovo messaggio di pace e di speranza al mondo in ascolto.

COS’È LA FESTA DELLA SANTISSIMA TRINITÀ: IL DONO DI GESÙ

La Santa Messa e il successivo primo Angelus di Papa Leone XIV da quando è stato eletto al Soglio Pontificio arrivano oggi a chiudere la felice esperienza del Giubileo dello Sport, ma si fondano sulle letture del giorno che celebrano la grande festa cristiana della Santissima Trinità, storicamente la prima dopo il tempo di Pasqua. L’invocazione a Dio Padre, al Figlio Gesù e allo Spirito Santo rappresenta una via “tripartita” nella fede cristiana che conduce ad un’unico orizzonte di senso, quella felicità in comunione con l’intera Chiesa del Signore.

Un Dio uno e trino, misterioso nella sua formulazione ma altrettanto “diretto” nella sua comunicazione di fede al cuore dell’uomo: è uno dono quello lasciato dal Signore all’umanità con la Trinità che “anticipa” le feste del Corpus Domini e del Santissimo Cuore di Gesù nell’identificare Cristo come perno di tutto. È la Pentecoste con la discesa dello Spirito che “testimonia” la vicinanza di Dio tramite il Figlio con la presenza spirituale che non abbandona mai l’individuo nel mondo.

Il dogma della Trinità, frutto di divisioni ed eresie nel corso dei secoli, non fa che riconoscere la persona di Dio in tre persone contemporaneamente, ricordate simbolicamente con il segno della croce cristiano. Come ripeterà anche Papa Leone XIV nell’omelia e Angelus di oggi 15 giugno 2025, il mistero della Santissima Trinità è la chiave centrale dell’intera vita cristiana, dove il dogma misterioso di Dio incontra se stesso donando al mondo il suo Spirito riconciliatore, sorgente di luce per la ricerca della verità. Qui è possibile consultare le letture di oggi, riportate dal Messale CEI sulla Trinità, con la Santa Messa celebrata da Papa Leone XIV e dall’intera curia romana.